GranTorino vince ancora: Junior Casale battuta all'overtime

Arriva la terza vittoria consecutiva per GRANTORINO nel campionato di Serie B Interregionale . La sfida andata in scena al Palaeinaudi contro Junior Casale ha premiato i gialloblù di coach Comazzi , che si sono imposti dopo un overtime per 83-79 al termine di un incontro di grande equilibrio. Grazie a questa vittoria GRANTORINO ha agganciato proprio i corregionali in classifica, e nonostante il quoziente punteggio favorevole ai casalesi i gialloblù possono ancora sperare di chiudere la stagione regolare al 13° posto e ottenere così un piazzamento migliore ai playout.

LA GARA

L'avvio di GRANTORINO è brillante. Zumstein apre la sfida con un and-one e poco dopo Barla e Ficetti firmano il break di 7-0 che costringe Casale al timeout. Al rientro in campo i rossoblù trovano fiducia. Trascinati da De Ros, gli ospiti accorciano le distanze e con l'ultimo possesso del periodo agguantano il pareggio (17-17). Nel secondo quarto il match resta equilibrato. Dopo il primo vantaggio casalese, GRANTORINO ritrova la leadership con le triple di Bossola e Fracasso(+6). Il margine viene prontamente ricucito da Casale, che sul finale di quarto si assicura due possessi di vantaggio (30-34), prima del nuovo sorpasso gialloblù del 36-34.

Al rientro dagli spogliatoi Casale scappa nel punteggio, complice un momento negativo dei ragazzi di coach Comazzi che consente agli ospiti di toccare il +10 (40-50). I gialloblù reagiscono con le triple di Bertaina e Ficetti, che con un'altra realizzazione trascina GRANTORINO sul -2, ma qualche svista difensive consente a Casale di restare in vantaggio. Con un periodo da giocare la sfida è aperta sul 58-60. La tripla di Zumstein apre un ultimo periodo punto a punto in cui è proprio lo svizzero a rivelarsi decisivo per il sorpasso (67-64). Le triple di Alberione e M. Bertaina non spengono i gialloblù, che tornano sotto con i punti di Zumstein per il 70-70 su cui si chiude l'ultimo quarto. L'overtime si apre con un 4/4 dalla lunetta di Galdiolo. Ad avere la meglio sulla distanza è però GRANTORINO: con grande lucidità i gialloblù piazzano un parziale di 7-0 guidato da Bossola, ipotecando la vittoria. Il tentativo di rimonta ospite non basta: alla sirena è 83-79.

IL PROSSIMO MATCH

La prossima sfida per GRANTORINO è in programma domenica 19 aprile alle 18:00, quando i gialloblù saranno ospiti della capolista Basketball Lucca al Palatagliate per la penultima giornata della stagione regolare.

TABELLINI

GRANTORINO Basketball Draft - Junior Libertas Casale Monferrato 83-79 d1ts

Parziali (17-17, 19-17, 22-26, 12-10, 13-9)

GRANTORINO Basketball Draft: P. Bertaina 7, Bossola 15, Milone 6, Zumstein 18, Ficetti 17, Losito ne, Fracasso 3, Grillo, Obaseki 2, Barla 9, Mancino 6, Ventigeno ne. All. Comazzi, Ass. Ancona, Agnelli.

Junior Libertas Casale Monferrato: De Ros 15, M. Bertaina 5, Sirchia 9, Alberione 19, Galdiolo 14, Comin, Francione 11, Ruiu 2, Ravioli ne, Raiteri, Azzano 4, Leuzzi ne. All. Degiovanni.