Club76: i risultati del weekend

In Serie A1 le ragazze di coach Nicola Negro vincono 3-0 nell’ultima partita della fase a gironi dei Playoff Challenge contro il Bisonte Firenze (25-22, 25-23, 25-20). In Serie B1 il Club 76 Fenera Chieri vince 3-0 contro Volley Parella (25-16, 25-20, 25-19). Le ragazze di coach Milano vincono un’altra gara contro una diretta concorrente, per rimanere nella categoria e giocano bene una sfida molto infida dimostrando concentrazione e voglia di primeggiare. Da segnalare l’ottima regia di Monetti, che distribuisce sempre il gioco con lucidità e i 14 punti di Boufandar, seguita da Arbore con 11. Prossima gara sabato 18 aprile alle 21 a Volpiano contro Volley Academy.

In U18 Regionale il Club76 Fenera Chieri vince 3-0 contro Volley Ovada U18 (25-9, 25-15, 25-11). Ultima gara della serie a gironi. Chieri è entrata in campo con Monetti in regia, poi sostituita da Bonino; in banda si sono alternate Voerzio e Faleschini, Arbore e Agosto, Boufandar opposto con Olivi a subentrare, centrali Musaj e Occelli, Gagliardi e Stagnaro liberi. Top scorer Musaj con 15 punti, seguita da Faleschini e Boufandar con 11 e 10. Un risultato importante che di fatto fa accedere alla Final Four regionale di categoria il prossimo 26 aprile.

In U16 Regionale il Club76 L'Alba Volley batte Lilliput per 1-3 (21-25, 15-25, 26-24, 10-25). Vittoria sudata e faticata. Resta un ultimo sforzo da compiere domenicaprossima per accedere alla Final Four regionale.

In Serie C il Club76 Playasti inciampa al tie break 3-2 contro Turintech Chisola Volley (17-25, 23-25, 25-22, 31-29, 15-3). Partita giocata bene per due set. Reazione di orgoglio tenendo testa nel quarto, per poi spegnersi completamente nel tie break.

In Serie D il Club76 L'Alba Volley si impone 3-2 contro Monviso Volley Pinerolo (25-20, 20-25, 23-25, 25-22, 15-11). Dopo la pausa pasquale, le albesi tornano in campo determinante, portando a casa due punti molto importanti in questo avvio di fine stagione, in cui ogni punto diventa fondamentale per la classifica. Un primo set ben giocato non trova la stessa conferma nel secondo e terzo, in cui sono diversi gli errori in battuta e le ragazze diventano poco incisive dal 20 in poi. Una svolta decisiva e un cambio di carattere arrivano nel quarto, ribaltando il punteggio di 10-16 per Pinerolo. Un ottimo gioco di squadra si conferma nel quinto e ultimo set.

In U14 Regionale il Club76 MTS Santena vince 0-3 su 2Mila8VolleyDomodossola (13-25, 19-25, 14-25). Trasferta lunghissima, in cui le “clubbine” portano a casa una vittoria piena. Adesso testa alla prossima partita contro Arona, valida per la Final Four regionale.

In U13 nella Finale AT-CN il Club76 Playasti cede 1-3 affrontando Jolly Castagnole (22-25 23-25 25-20 19-25). Jolly si aggiudica il primo round. PlayAsti tiene testa all’offensiva castagnolese e, in una sfida dai valori molto vicini, riesce a strappare un set. I margini sono sottili: serve curare i dettagli per provare l’impresa. Domenica prossima, l’atto finale.

ALTRI RISULTATI

Venerdì 10 aprile

Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone 1°/6° posto: Rasero Teloni L’Alba Volley -Club76 Playasti vs Volley Cherasco Nera 3-2

Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone 7°/12° posto: Club76 Playasti vs PGS Jolly Lo Scarabocchio 0-3

Sabato 11 aprile

U12 F. C.T. Cuneo Asti 6vs6 Volley S3 Girone A: Club76 Playasti Blu vs Volley Roero Petalo d'oro 3-1

Torneo Under 15 F. Michele Buo Girone A: Club76 Playasti vs Libellula VGT 0-3

Domenica 12 aprile

U13 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/4° posto: Club76 Playasti Gold vs PGS Jolly 1-3

U13 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 9°/12° posto: Club76 Playasti Bianca vs Libertas Borgo 0-3

U13 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 17°/20° posto: Club76 Playasti Blu vs Volley Cherasco 1-3