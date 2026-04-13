Asti Padel Teams: doppia finale per il campionato a squadre del CSI astigiano

Doppia finale per il campionato "Errebi Mobility" di padel a squadre del CSI astigiano e doppio spettacolo. La giornata è iniziata subito col botto alle ore 10 presso il campo 3 "Banca di Asti" del circolo Asti Padel, dove si sono sfidate le due finaliste del Silver, ovvero I San Rock e Il Pelu Padel Team, le due squadre che hanno perso al primo turno preliminare ma che hanno poi vinto le semifinali tra le ripescate.

Parte benissimo la coppia Marongiu-Pera del Pelu, solidissima in difesa e con buoni colpi di attacco, mentre sbagliano un po' di più Gai-Mignogna che riescono comunque a recuperare un parziale di 0-4 portandosi sul pareggio ma cedendo negli ultimi due game, terminato quindi 4-6.

Nel secondo set Baseggio sostituisce Mignogna mentre Il Pelu cambia completamente coppia schierando Schialva-Zoppi: molto equilibrio in campo ma questa volta I San Rock vincono 6-3 e costringono gli avversari al terzo e decisivo set.

Mignogna purtroppo è costretto a rimanere fuori per infortunio, il regolamento impedisce alle squadre di schierare per più di un set una stessa coppia ma Il Pelu, molto sportivamente, decide di accettare la situazione lasciando quindi al campo la decisione con la sfida tra le due coppie vincenti: da un lato quindi Marongiu-Pera mentre dall'altro Baseggio-Gai.

Ci sono voluti altri dieci game prima di decretare la squadra vincente, ovvero I San Rock che portano a casa il risultato grazie al 6-4 finale, ma la vincitrice morale di questo Silver è indubbiamente Il Pelu Padel Team che avrebbe potuto vincere a tavolino e non l'ha fatto, ricevendo il plauso del CSI poiché si sono messi in primo piano i valori dello sport e della condivisione, prima ancora del risultato.

Estrema sportività ed estremo tasso agonistico anche nella finale Gold disputatasi nel medesimo a campo a seguire tra Net King Padel e I Puntazos: a rompere il ghiaccio sono Concetti Marco-Musso per i primi e Boero-Pivato per i secondi, protagonisti di un set infinito che si è dovuto risolvere al tie-break, vinto alla fine per 7-5 da I Puntazos.

Net King pareggia il computo dei set grazie alla coppia dei cugini Concetti, con l'ingresso di Alberto al posto di Musso, mentre I Puntazos schierano la coppia Incarnato-Ruscalla che ci prova a chiudere anticipatamente la gara ma deve soccombere alla insuperabile difesa degli avversari che vincono infine 6-4.

Per il terzo set I Puntazos decidono di schierare i pezzi da novanta con la coppia Boero-Incarnato, mossa che si rivela decisamente azzeccata grazie alla vittoria finale per 6-2 contro Concetti A.-Musso: ci sono volute quindi oltre due ore di gioco per decretare I Puntazos come squadra vincente APT Gold 2025/2026.

La premiazione svoltasi al termine della seconda gara, presieduta da Beppe Basso, presidente del CSI di Asti, Ferruccio Calloni, responsabile dell'attività sportiva, e Chicco Pellitteri, responsabile padel CSI, ha visto quindi la consegna della medaglia d'argento APT Silver per Il Pelu Padel Team e la medaglia d'oro per I San Rock che hanno anche alzato il Trofeo Silver; i componenti di Net King Padel hanno invece ricevuto la medaglia d'argento e hanno applaudito I Puntazos, che oltre alla medaglia d'oro e il Trofeo Gold, hanno anche ricevuto le magliette offerte dagli sponsor Errebi e Vignamotor. Il trofeo del miglior giocatore risultato dal Ranking APT è stato invece Nuccio Montalbano di F.T.P. Soc. Coop., squadra vincitrice della regular season che ha avuto l'onore di schierare in campo un elemento dall'indiscutibile valore tecnico, premiato soprattutto per la costanza e la presenza, decisamente superiore rispetto ad altri giocatori con statistiche migliori ma dal numero contenuto di game e set giocati.

L'Asti Padel Teams come competizione invernale di padel, nata come esperimento nazionale per la formula a squadre del CSI, con questa terza edizione va quindi in pensione e sarà sostituita nelle prossime stagioni dal campionato unificato del CSI, ovvero dalla fase territoriale del Campionato Nazionale che mette in palio gli scudetti delle varie categorie (femminile, maschile, misto) e che si svolgerà sui campi astigiani tra febbraio e giugno, con finali regionali in settembre e nazionali in ottobre.

Intanto il prossimo appuntamento per le squadre locali sarà appunto il campionato estivo che partirà a maggio e che metterà in palio i primi posti per l'eventuale finale regionale, una realtà sempre più concreta visto il coinvolgimento di altre realtà piemontesi come le ormai storiche Cuneo e Verbania a cui si stanno aggiungendo Alba, Alessandria, Biella e Torino, per citarne solo alcuni.

Iscrizioni aperte, per info https://www.csiasti.it/attivita-adulti/padel/campionato-estivo/