Mondiali CIJB: il bilancio finale in casa Italia

Con la premiazione al Club de Regatas si sono conclusi i Mondiali della Cijb a Mendoza. Passerella per la squadra maschile con Paolo, Massimo e Alessandro Vacchetto, Enrico Parussa, Enrico Rinaldi, Francesco Pola, Marco e Giorgio Battaglino, con il commissario tecnico Giorgio Vacchetto, che si è messa al collo l’oro nel gioco internazionale: la medaglia è stata consegnata agli azzurri direttamente dal console vicario del Consolato generale d’Italia a Mendoza, Roberto Vinci. Per Massimo Vacchetto soddisfazione doppia con il prestigioso riconoscimento di miglior giocatore dei Mondiali.