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Fulgor Basket: Brekic prolunga fino al termine della stagione

L'ala serba potrà così completare la stagione con la maglia rossoverde
1 min
Fulgor Basket: Brekic prolunga fino al termine della stagione

La Paffoni Fulgor Basket Omegna comunica di aver raggiunto un accordo per l'estensione del contratto con Marko Brekic, che potrà così completare la stagione con la maglia rossoverde. L'ala serba, tra i migliori realizzatori del girone, ha confermato tutto il suo valore nel corso di questi pochi mesi, risultando un elemento imprescindibile nello scacchiere di coach Eliantonio.

Le parole del Direttore Sportivo Filippo Fanchini: «Il prolungamento del contratto è la naturale conseguenza dell'apporto che ci ha dato Marko in questi mesi: con una media di oltre 20 punti nelle sue prime uscite è tra i migliori marcatori del girone. Siamo contenti che possa terminare la stagione con noi».

Sul fronte infortuni, prosegue regolarmente il percorso riabilitativo di Andris Misters: le condizioni del lettone saranno valutate in vista della Fase 2.

 

 

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