Fulgor Basket: Brekic prolunga fino al termine della stagione

Le parole del Direttore Sportivo Filippo Fanchini: «Il prolungamento del contratto è la naturale conseguenza dell'apporto che ci ha dato Marko in questi mesi: con una media di oltre 20 punti nelle sue prime uscite è tra i migliori marcatori del girone. Siamo contenti che possa terminare la stagione con noi».

Sul fronte infortuni, prosegue regolarmente il percorso riabilitativo di Andris Misters: le condizioni del lettone saranno valutate in vista della Fase 2.