Cuneo Volley: piano strategico del settore giovanile triennio 2026/2029

Il Club maschile della Città di Cuneo annuncia ufficialmente il nuovo piano strategico del settore giovanile per il triennio 2026/2029, alla cui base vi è la riconferma del Direttore Tecnico, Professor Mario Barbiero , figura di riferimento del progetto tecnico avviato tre anni fa e che ha già portato risultati significativi, sia sotto il profilo sportivo che nella formazione dei ragazzi. La continuità del suo lavoro rappresenta una garanzia per lo sviluppo futuro del settore.

Accanto a lui, entra in un ruolo chiave Dario Da Roit, ex pallavolista con un importante palmarès ed un passato in maglia biancoblù negli anni ’90, che si occuperà della gestione sportiva e del rapporto diretto con le famiglie degli atleti, rafforzando il legame tra società e territorio. Inoltre, elemento strategico sarà il contributo di Paolo Brugiafreddo, Direttore sportivo della prima squadra, che avrà il compito di sviluppare e consolidare l’integrazione tra settore giovanile e prima squadra, favorendo un percorso chiaro e strutturato di crescita per i giovani talenti.

A rafforzare ulteriormente la struttura e la visione del progetto, la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione del Cuneo Volley di Guido Becchis quale Delegato al settore giovanile; figura di riferimento con il compito di garantire coerenza strategica, sviluppo organizzativo e continuità nella crescita dell’intero movimento biancoblù.

Il settore giovanile rappresenta da sempre un pilastro fondamentale del Club; con oltre 80 atleti coinvolti, il progetto abbraccia tutte le principali categorie: Volley S3, Under 13, Under 15, Under 17 e Under 19, oltre alla partecipazione ai campionati di Serie C, Serie D e Prima Divisione. Negli ultimi anni, il lavoro svolto ha già dimostrato la sua efficacia, permettendo ad ogni stagione a diversi giovani di entrare nel roster della prima squadra, a testimonianza della qualità del percorso formativo e della visione a lungo termine della società.

A conferma della crescita del movimento giovanile biancoblù, si aggiungono gli ottimi risultati ottenuti nelle competizioni organizzate dalla Lega Pallavolo Serie A: DelMonte Boy League e DelMonte Junior League, palcoscenici di alto livello che hanno visto i giovani atleti di Cuneo Volley distinguersi per qualità tecnica e spirito competitivo.

Grande attenzione sarà inoltre dedicata al progetto della foresteria che negli ultimi tre anni ha conosciuto uno sviluppo significativo, diventando un elemento sempre più centrale per l’attrazione e la crescita dei giovani talenti, garantendo loro un ambiente strutturato, sicuro e formativo anche al di fuori del campo.

Parallelamente, il Cuneo Volley rafforzerà ulteriormente la collaborazione con le realtà locali del territorio di Cuneo e provincia, con l’obiettivo di sviluppare in modo condiviso e sostenibile la pallavolo giovanile, creando una rete sinergica tra società, tecnici e comunità.

Il progetto FIÖI, fortemente voluto dal Presidente Gabriele Costamagna, prosegue quindi sia dal lato sportivo, che dal lato formativo al di fuori del rettangolo di gioco, nel percorso di crescita personale dei ragazzi.

« Abbiamo scelto di investire con ancora più convinzione nel settore giovanile perché crediamo che sia da lì che si costruisce davvero il futuro di una società – ha dichiarato il Presidente Gabriele Costamagna, proseguendo col definire che - questo piano rappresenta un passo in avanti chiaro: vogliamo dare continuità al lavoro fatto, ma allo stesso tempo rafforzare la struttura con nuove figure capaci di migliorare il rapporto con le famiglie e con i ragazzi che arrivano a Cuneo, anche da fuori. Il nostro obiettivo è creare un ambiente sempre più organizzato, accogliente e credibile, in cui ogni giovane atleta possa crescere non solo dal punto di vista sportivo, ma anche personale. Sappiamo che è un percorso che richiede impegno e responsabilità, ma è esattamente il tipo di strada che vogliamo continuare a percorrere».

L’obiettivo del nuovo piano strategico 2026/2029 è di consolidare ulteriormente questi risultati, strutturando un modello organizzativo ancora più efficiente e valorizzando ogni area operativa, tecnica, sportiva e gestionale con responsabilità e ruoli ben definiti.

«La determinazione con cui il Cuneo Volley e il Presidente Costamagna stanno investendo con sempre maggiore convinzione nel settore giovanile è per me motivo di grande soddisfazione – ha sottolineato il Direttore Tecnico Mario Barbiero - Continuerò a lavorare con impegno all’interno di questo progetto, con l’obiettivo di formare non solo atleti, ma anche persone, accompagnandole in un percorso di crescita attraverso i valori dello sport. La squadra composta da Guido Becchis, Paolo Brugiafreddo e Dario Da Roit rappresenta una garanzia di competenza e qualità. Lavoreremo in modo coeso e determinato per migliorare ulteriormente e sviluppare in maniera strutturata tutta l’attività giovanile».

Cuneo Volley guarda così al futuro con ambizione, consapevole che la crescita del settore giovanile rappresenta la base per costruire i successi di domani, dentro e fuori dal campo.