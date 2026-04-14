BEA Chieri: i Leopardi si spengono nella ripresa, Lerici espugna il Palagialdo

LA GARA

L’avvio di partita è caratterizzato da ritmi elevati e grande equilibrio in campo. Le due formazioni si affrontano a viso aperto, scambiandosi colpi a ripetizione. Gli ospiti provano fin da subito a imporre la propria fisicità con le iniziative di Putti e il tonnellaggio di Menicocci sotto i tabelloni, ma i Leopardi rispondono colpo su colpo. Capitan Drame inizia a fare la voce grossa nel pitturato facendosi trovare pronto, ben innescato e supportato dalle fiammate di Tagliano dal perimetro. La frazione inaugurale scivola via sul filo della totale parità, chiudendosi in equilibrio sul 17-17. Nel secondo quarto, la squadra di coach Conti cambia marcia e tenta il primo vero allungo. I padroni di casa alzano l’intensità difensiva, sporcando le linee di passaggio liguri e concedendo pochissimo all’attacco avversario. Il brillante ingresso in campo di Fatone garantisce freschezza e imprevedibilità alla manovra chierese, mentre le letture di Possekel permettono a BEA di scavare un piccolo solco. I Leopardi si dimostrano più lucidi, prendono in mano l’inerzia della gara e vanno negli spogliatoi per il riposo lungo con il rassicurante vantaggio di 34-28.

Al rientro sul parquet, tuttavia, la luce si spegne per la formazione arancione. Lerici esce dagli spogliatoi con grande aggressività, piazzando fin dalle prime battute un parziale devastante che ribalta completamente la situazione. L’attacco chierese perde fluidità e inizia ad affidarsi troppo alle conclusioni individuali, sbattendo contro l’arcigna e ben posizionata difesa ligure. Dall’altra parte, le disattenzioni difensive dei padroni di casa vengono punite chirurgicamente da Giachetti e Putti, che firmano un contro-break pesantissimo. L’inerzia passa definitivamente nelle mani degli ospiti, che chiudono la terza sirena sul 51-59. Negli ultimi dieci minuti ci si attende la reazione d’orgoglio di Chieri, ma le percentuali offensive dei Leopardi si abbassano inesorabilmente e le energie nervose sembrano venire meno. Lerici gestisce il margine di sicurezza con estrema maturità, muovendo la palla con continuità e trovando la via del canestro per dilatare ulteriormente il divario. BEA prova generosamente a restare a galla con l’energia di Ferraresi e il dinamismo di Viggiano, ma la retroguardia ligure blinda il pitturato e respinge ogni velleità di rimonta. Il vantaggio si allarga fino al definitivo 59-74, spegnendo le speranze del PalaGialdo.

IL COMMENTO

«Dal punto di vista dell’atteggiamento ho notato diverse criticità ed è un peccato – commenta coach Franz Conti – A questo punto della stagione ci giochiamo un piazzamento vitale per la salvezza. Ho visto troppe individualità e difficoltà nel mettere la squadra davanti ai propri interessi. I minuti a disposizione sono quaranta e sono obbligato a fare delle scelte: mi aspetto che tutti sappiano stringere i denti ed essere utili al gruppo, a prescindere dal minutaggio o dagli errori personali. Umanamente sono deluso, ma non è finita. Abbiamo ancora tre gare o gli eventuali playout: il vero carattere di ognuno verrà fuori. Una nota positiva è l’impatto di Loris Fatone, che è entrato subito nel modo giusto dimostrando le sue doti di creatore. È sempre un piacere veder crescere e scendere in campo i ragazzi del nostro vivaio: la loro presenza sul parquet è un esempio concreto di come l’approdo in prima squadra sia un obiettivo reale per tutti i nostri giovani».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Non c’è tempo per guardarsi indietro, perché i Leopardi sono attesi da una trasferta a dir poco ostica. Sabato 18 aprile la squadra scenderà in campo sul parquet del PalaCus per affrontare la capolista assoluta del campionato, il CUS Torino. Palla a due in programma alle ore 20:45.

BEA CHIERI-GINO LANDINI LERICI 59-74

Parziali (17-17, 34-28, 51-59)

BEA: Drame 21, Tagliano 12, Possekel 7, Fatone 6, Ferraresi 5, Viggiano 3, Dioum 2, Ruà 2, De Santis 1, Galluccio, Gatti. All. Conti, 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Mass. Oddenino, Acc. Ponteprimo, Add. Arbitri Monteleone

LERICI: Putti 22, Giachetti 19, Menicocci 15, Maccari 10, Sacchelli 2, Tripodi 2, Russo, Bicicchi, Albanesi. All. Corsolini