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Pallamano Derthona, spettacolo e grande tecnica alla Coppi

Serie B: dopo il pari dell’andata a Gallarate, le due squadre scendono in campo determinate a conquistare una vittoria. U16: pareggio finale che premia maggiormente i bresciani, ma evidenzia il grande carattere dei giovani Leoni
5 min
Pallamano Derthona, spettacolo e grande tecnica alla Coppi © Raffaele Vaccari

 

Serie B

A.S.D. PALLAMANO DERTHONA - Crenna A.S.D.   31-25

Dopo il pareggio dell’andata, a Gallarate, entrambe le squadre si presentano in campo determinate a portare a casa una vittoria netta.

Medicina e Nasufi guidano a suon di gol una squadra dove la parola d’ordine è “rotazioni”, anche a causa dell’assenza di Cavo e Barreca. Ampio spazio, quindi, a un generoso Trovato e a Gobbo, ormai più che una semplice promessa. Si segnala l’esordio in campo con gol del giovane Alessandro Sturzu e il rientro, dopo un anno di stop, di David Caracciolo. Conclude l’opera Vinicius Vieira Bertolucci, vera spina nel fianco della difesa ospite, con i suoi rapidi contropiedi.

«Siamo molto contenti per il risultato – commenta il vice allenatore Bottiroli -, è stata una vittoria cercata ed ottenuta con maturità davanti ad un avversario di un ottimo livello che non ha mai mollato. Siamo soddisfatti per l’apporto di tutti i ragazzi, anche quelli più giovani che si sono fatti trovare pronti e hanno dato il loro contributo. Oggi però la notizia più bella è il rientro in campo del nostro capitano David Caracciolo, dopo il brutto infortunio sul finire della scorsa stagione e un lungo periodo di riabilitazione: ritrovare il gol dopo uno stop così importante è il giusto premio per tutto il lavoro che ha svolto in questi mesi.»

In campo per la Pallamano Derthona: Carlo Bottazzi, David Caracciolo, Dennis Caracciolo, Andrea Cumerlato, Edoardo Gobbo, Alberto Losacco, Tommaso Medicina, Johnathan Nasufi, Alessandro Sturzu, Samuele Trovato, Lorenzo Verna, Alessandro Vercelli, Vinicius Vieira Bertolucci, Mirco Zanone. Coach Marco Affricano, vice Fabio Bottiroli.

Under 16

A.S.D. PALLAMANO DERTHONA – Pallamano Palazzolo   31-31

Partita combattuta sul filo del gol per tutti i sessanta minuti, da parte di entrambe le squadre. Gobbo e compagni chiudono il primo tempo in vantaggio di quattro reti, ma nel secondo devono fare i conti con le maggiori rotazioni degli ospiti, che possono sempre contare su forze fresche. Si chiude con un pareggio, che forse soddisfa di più la formazione bresciana, ma che mostra l’incredibile forza di carattere dei giovani Leoni.

Coach Nystrup commenta così: «Nel complesso è stata una buona gara: per lunghi tratti siamo stati convincenti, sia nella costruzione che nella gestione del ritmo. Mi è piaciuto l’atteggiamento, con i ragazzi sempre presenti e compatti.
Nel finale, però, abbiamo abbassato l’attenzione e perso lucidità nei momenti chiave: alcune scelte affrettate e imprecisioni hanno compromesso quanto di buono fatto. È un aspetto su cui dobbiamo crescere, perché la continuità fa la differenza. Complimenti a tutti: si è vista personalità e grinta per tutta la gara.»

In campo per la Pallamano Derthona: Baisanu Mathias, Battiston Alberto, Calin Francesco, Gatti Alessandro, Gatti Riccardo, Gobbo Edoardo, Gradinaru Stefan, Nalin Noà, Pagliaro Martino, Sturzu Alessandro, Vettore Tommaso. Coach Pernille Nystrup.

Prossimi impegni: La Under 16 ospita i pari età del Cologne, domenica 19 aprile alle 15.00. Sabato 18 aprile la Under 14 sarà a Bordighera per l’ultimo concentramento di campionato, contro i padroni casa e gli omologhi del GS San Martino.

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