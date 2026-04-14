Campus Piemonte: il 2007 Andrea Gandolfo da record con 40 punti!

Anche Alba ha il suo Bam Adebayo: è il 2007 Andrea Gandolfo di Campus ! In un mese il giocatore americano ha segnato 83 punti in NBA, facendo letteralmente esplodere il mondo dello sport per la notizia, ieri sera invece il giovane classe 2007 ha messo segno una prestazione da record da 40 punti! È successo nella gara di Under 19 Gold Interregionale tra 5 Pari Torino e la formazione albese Novipiù Campus Piemonte, che si chiude con un rocambolesco “punteggio NBA” 77-115.

Una prestazione del genere fa notizia, poiché nel basket la doppia cifra (ovvero segnare più di 10 punti) solitamente è appannaggio di un paio di giocatori per squadra. Segnarne 20 è già un molto molto raro, figurarsi 30 o, addirittura, 40!

Questo, però, è quello che è successo nella sfida di lunedì 13 aprile, in cui l’ottima prova dei giovani albesi li ha visti prendere il largo sin da subito (19-38 nel primo periodo). E pensare che all’andata invece vinsero i torinesi di 20 lunghezze (59-79). Questa volta, invece, la gara ha avuto tutta un’altra storia. Prove notevoli anche del 2008 Ocelli (20 punti), del 2008 Nastasi (16), del 2007 Moschini (10), ma in generale di tutto il gruppo (nove atleti a referto su 10).

Per quanto riguarda Andrea Gandolfo, il giovane classe 2007, arriva da Pinerolo ed è alla sua seconda stagione ad Alba a Campus, anche se l’anno scorso per problemi fisici di fatto è stato fermo da agosto 2024 fino alla primavera 2025. Dunque, questa è la prima vera stagione che sta riuscendo a disputare con la canotta della Novipiù e sta giocando sui due fronti di Serie C e Under 19. È uno dei ragazzi che vivono in foresteria a Piobesi , per essere vicini al palazzetto (il campo di gioco è Corneliano poiché ad Alba non c’è un palazzetto che possa ospitare le partite di più alto livello), e che sono venuti qui per un’esperienza di crescita sportiva e di vita, sotto la guida dello staff albese. Lui e gli altri ragazzi si allenano duramente tutto l’anno, mattina e pomeriggio e con l’impegno in due campionati.

Contro la 5 Pari Torino ecco le sue statistiche: 40 punti, 5/5 tiri liberi, 10 canestri da 2pt, 5 da 3pt, 54 di plus/minus.

Adesso la stagione entra nella fase più calda, con il sogno finali nazionali per l’Under 19 e la salvezza da raggiungere in Serie C. Al di là dei punti personali, che in un gioco di squadra come il basket contano a volte poco, di sicuro non farà mancare il proprio contributo anche Andrea Gandolfo!