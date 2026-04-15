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Cuneo Volley lancia i TALENT DAYS: porte aperte al futuro della pallavolo

Un mese di prova rivolto sia a giovani alla prima esperienza con voglia di cimentarsi in una nuova attività sportiva, sia a talenti già avviati in cerca di una realtà dove crescere
4 min
Cuneo Volley lancia i TALENT DAYS: porte aperte al futuro della pallavolo © Rocco Valente

 

Il settore giovanile del Cuneo Volley apre le porte ai giovani del territorio con i Talent Days, un’iniziativa pensata per far scoprire e vivere da vicino la pallavolo in un ambiente stimolante, professionale e inclusivo.

A partire da oggi pomeriggio e fino alla fine di maggio, la palestra dell’ITIS Mario Delpozzo di Cuneo diventerà il punto di riferimento per tutti i ragazzi che vogliono mettersi in gioco e provare questo sport, indipendentemente dal livello di partenza.

I Talent Days rappresentano un’occasione concreta per avvicinarsi al mondo della pallavolo, conoscere lo staff tecnico del settore giovanile biancoblù e vivere un’esperienza formativa all’interno di una realtà sportiva di alto livello.

Non è richiesta alcuna esperienza pregressa: ciò che conta è la voglia di divertirsi, imparare e condividere la passione per lo sport.  Un primo passo che, per molti, potrebbe trasformarsi in un percorso di crescita sportiva e personale.

Calendario allenamenti

· Ragazzi nati nel 2011 e 2012
Martedì e Giovedì
dalle ore 18.00 alle ore 19.30

· Ragazzi nati tra il 2013 e il 2016
Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30
Mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 19.30

  

L’iniziativa è completamente gratuita e aperta a tutti.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la Segreteria al numero: +39 351 3896148

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