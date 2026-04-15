Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Giaguari Torino in trasferta a Roma per la sfida con i Lazio Marines

Domenica 19 aprile i Giaguari Torino affrontano i Lazio Marines al Dabliu EUR Sport Club di Roma nella settima giornata della Italian Football League 2026. Una gara importante per proseguire il cammino stagionale
3 min
Giaguari Torino in trasferta a Roma per la sfida con i Lazio Marines © Monica Audoglio

I Giaguari Torino tornano nella capitale per affrontare i Lazio Marines domenica 19 aprile al Dabliu EUR Sport Club di Roma, con kickoff fissato per le ore 15:00, in una sfida valida per la settima giornata della Italian Football League 2026. 

La gara di Roma inaugura un ciclo di tre trasferte consecutive che accompagnerà i gialloneri verso il finale di regular season, diventando così un passaggio chiave in vista della griglia playoff. Già certi della qualificazione alla post-season, i Giaguari cercheranno di sfruttare al massimo questo trittico lontano da Torino per migliorare il proprio posizionamento, con l’obiettivo di guadagnarsi il vantaggio del fattore campo e, se possibile, un accesso diretto alle semifinali, come previsto dal regolamento.  

Dopo il ko d’esordio contro i Guelfi Firenze, la squadra di Torino ha cambiato marcia infilando quattro successi consecutivi che valgono al momento il terzo posto in classifica IFL. 

I Marines, dal canto loro, arrivano alla sfida a caccia della prima vittoria stagionale dopo tre partite molto combattute ma chiuse con altrettante sconfitte di misura, ed una quarta sconfitta pesante rimediata ad Ancona la scorsa settimana. I risultati testimoniano come il roster biancazzurro sia comunque in grado di restare in partita fino all’ultimo possesso. 

Lo staff tecnico giallonero sa di dover affrontare una squadra fisica e intensa, capace di impostare piani gara mirati per limitare i punti di forza avversari, come dimostrato dalle recenti prestazioni dei laziali nella massima serie.  Per i Giaguari sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione fin dal primo snap, evitare cali di tensione e imporre il proprio ritmo in entrambe le fasi di gioco, confermando la solidità difensiva e la capacità dell’attacco di capitalizzare le occasioni create.

Con Guelfi Firenze e Frogs Legnano ancora imbattute e davanti in classifica, ogni vittoria pesa doppio nella corsa alle posizioni che contano e Roma rappresenta un crocevia importante per alimentare le ambizioni giallonere.  L’obiettivo è tornare dal Dabliu EUR con due punti pesanti in tasca e proseguire il cammino di crescita mostrato nelle ultime uscite, affrontando una partita alla volta ma con lo sguardo già rivolto al ruolo da protagonisti nei prossimi playoff.

La partita sarà visibile in diretta in streaming sul canale IFL LIVE (https://www.youtube.com/@ifl-live)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS