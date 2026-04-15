Giaguari Torino in trasferta a Roma per la sfida con i Lazio Marines

La gara di Roma inaugura un ciclo di tre trasferte consecutive che accompagnerà i gialloneri verso il finale di regular season, diventando così un passaggio chiave in vista della griglia playoff. Già certi della qualificazione alla post-season, i Giaguari cercheranno di sfruttare al massimo questo trittico lontano da Torino per migliorare il proprio posizionamento, con l’obiettivo di guadagnarsi il vantaggio del fattore campo e, se possibile, un accesso diretto alle semifinali, come previsto dal regolamento.

Dopo il ko d’esordio contro i Guelfi Firenze, la squadra di Torino ha cambiato marcia infilando quattro successi consecutivi che valgono al momento il terzo posto in classifica IFL.

I Marines, dal canto loro, arrivano alla sfida a caccia della prima vittoria stagionale dopo tre partite molto combattute ma chiuse con altrettante sconfitte di misura, ed una quarta sconfitta pesante rimediata ad Ancona la scorsa settimana. I risultati testimoniano come il roster biancazzurro sia comunque in grado di restare in partita fino all’ultimo possesso.

Lo staff tecnico giallonero sa di dover affrontare una squadra fisica e intensa, capace di impostare piani gara mirati per limitare i punti di forza avversari, come dimostrato dalle recenti prestazioni dei laziali nella massima serie. Per i Giaguari sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione fin dal primo snap, evitare cali di tensione e imporre il proprio ritmo in entrambe le fasi di gioco, confermando la solidità difensiva e la capacità dell’attacco di capitalizzare le occasioni create.

Con Guelfi Firenze e Frogs Legnano ancora imbattute e davanti in classifica, ogni vittoria pesa doppio nella corsa alle posizioni che contano e Roma rappresenta un crocevia importante per alimentare le ambizioni giallonere. L’obiettivo è tornare dal Dabliu EUR con due punti pesanti in tasca e proseguire il cammino di crescita mostrato nelle ultime uscite, affrontando una partita alla volta ma con lo sguardo già rivolto al ruolo da protagonisti nei prossimi playoff.

La partita sarà visibile in diretta in streaming sul canale IFL LIVE (https://www.youtube.com/@ifl-live)