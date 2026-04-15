Torino città regina del ghiaccio

Continua il momento d’oro del pattinaggio artistico torinese, che brilla ai vertici nazionali e internazionali. In un weekend ricco di emozioni e soddisfazioni su più fronti, la società PAT Torino (Pattinatori Artistici Torino) , protagonista storica del pattinaggio piemontese, si è confermata fucina di giovani talenti, conquistando tre titoli italiani e un prestigioso podio internazionale , portando in alto il nome della città in quel di Feltre (Veneto) ed Egna (Trentino Alto Adige).

A Feltre era in programma la Finale del Campionato Nazionale per tutte le categorie di fascia Gold: la PAT Torino ha dominato la scena con otto atleti in gara, di cui ben tre si sono imposti come Campioni Italiani.

La giovanissima Delia Donati ha trionfato nella categoria Prenovice, incantando giuria e pubblico con un intenso programma ispirato all’iconica artista Frida Kahlo, che Delia ha interpretato con una eleganza e una determinazione ancor più sorprendenti e uniche per i suoi dieci anni.

Yaroslava Tkachuk ha dominato la categoria Advanced Novice, suggellando una stagione ricca di successi eseguendo due programmi di altissimo livello con doppi axel e un salto triplo, meritando un’ampia vittoria sia per contenuto tecnico che artistico.

Marcello Barbato ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria Intermediate maschile, distinguendosi per doti interpretative uniche nel panorama nazionale.

Il successo di squadra è stato completato dalle performance e dai piazzamenti in finale di Viola Allemandi, Elisabetta Griffa, Marta Allemandi, Arina Nikolska e Leonardo Periccioli, a dimostrazione della profondità del vivaio della società torinese.

Contemporaneamente, sul ghiaccio di Egna, ha avuto luogo la competizione internazionale Solo Dance Symphony, appuntamento ormai tradizionale nel programma europeo di ice-dance.

Viola Fois, talento torinese, è stata protagonista di una rimonta straordinaria, risalendo quattro posizioni nel programma libero e conquistando un prestigioso terzo posto, grazie a una prova magistrale e molto apprezzata dalla giuria per musicalità ed eleganza. Importanti segnali di crescita per il movimento sono arrivati anche dalle prestazioni di Viola Randazzo, Matilde Mattiotto e Chiara Corino.

Torino quindi conferma la propria vocazione per gli sport del ghiaccio: questi risultati sono infatti il frutto di un impegno quotidiano e costante in sinergia tra atleti, staff tecnico e dirigenti sportivi, che trova nelle strutture d'eccellenza ereditate dai Giochi di Torino 2006, Palavela e Palatazzoli, gli ambienti ideali per far crescere queste giovani generazioni di sportivi e atleti.

Chiunque si trovi a passare su Corso Unità d’Italia la mattina presto o la sera tardi potrà constatare che il Palavela è sempre acceso, per nove mesi all’anno, accogliendo ragazzi ad allenarsi da prima dell’alba a ben oltre il tramonto! Anche queste, oltre ai più sfavillanti Grandi Eventi, sono luci e ricchezze della Città!