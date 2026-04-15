Ogni ingresso è stato un momento di vita: dalle prime scivolate dei principianti che hanno aderito in massa agli Open Day organizzarti durante il periodo delle Olimpiadi (quasi 300 gli ingressi totali!), alla gioia pura dei partecipanti alle 29 feste di compleanno celebrate in pista, dove oltre 500 pattinatori di varie età hanno spento le candeline tra i riflessi del ghiaccio, alle serate DJ set che hanno trasformato la patinoire in una discoteca scintillante, coinvolgendo oltre 1.300 persone durante 5 notti dedicate alle hit più celebri dei decenni ’70, ’80, ’90, 2000 e 2010.

Il successo di quest’anno risiede nella capacità del Palavela di essere casa per chiunque. È stato il luogo dell’incontro internazionale, con i 400 ragazzi del progetto Erasmus che hanno scoperto Torino pattinando, e il luogo dell’emozione profonda, grazie agli eventi dedicati ai pattinatori ipovedenti, dimostrando che il ghiaccio è un linguaggio universale che abbatte ogni barriera.

Infine, tra gennaio e febbraio, la pista ha ospitato il ritorno di due miti assoluti del pattinaggio mondiale: Shizuka Arakawa, indimenticabile oro olimpico proprio a Torino 2006, e il pluricampione Stéphane Lambiel, a conferma del legame indissolubile tra Torino e l'élite del pattinaggio internazionale. Anche per questa stagione al Palavela si è scritto un pezzo di storia di Torino, che ha scelto di tornare a sognare e a credere fortemente nel pattinaggio sul ghiaccio come uno degli sport più simbolici della Città.

«Chiudiamo questa stagione con la consapevolezza di aver offerto alla Città un luogo di aggregazione sano, sicuro e profondamente emozionante. Ogni solco lasciato sul ghiaccio è un ricordo che i nostri visitatori porteranno con sé fino alla prossima stagione» chiosa il Direttore Generale Daniele Donati.

Per i più affezionati e tenaci Ice Lovers, ultimo appuntamento domenica 19 aprile con un gadget di ricordo firmato Palavela On Ice a chi voglia salutare il ghiaccio iscrivendosi alla nostra community!