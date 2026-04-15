Pallapugno: Il calendario dell'Under 21

Ufficializzato dalla Fipap anche il calendario del campionato Under 21 con dieci squadre (Albese, Araldica Castagnole, Bubbio, Cortemilia, Merlese, Pro Paschese, San Leonardo, Subalcuneo, Virtus Langhe A e Virtus Langhe B) inserite in un girone unico che si daranno battaglia, nella prima fase, in gare di andata e ritorno. Inizio tra il 25 e il 27 aprile e chiusura il 19 agosto. Le prime otto classificate accederanno ai quarti di finale. Per quanto riguarda la Coppa Italia saranno ammesse direttamente alla finale le prime due classificate al termine della prima fase del campionato. La finale si giocherà domenica 30 agosto, alle 14, nello sferisterio di Madonna del Pasco.

Norme per tutti i campionati

Calendario Under 21 2026

Regolamento Under 21

Le squadre dell'Under 21