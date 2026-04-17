Dodecarun: domenica quinta prova a Cocconato

La gara, ideata dalla Combriccola Marchetti - la società benefit creata dall’imprenditore del gelato Alberto Marchetti per il rilancio delle attività commerciali, ricettive, sportive e turistiche di Cocconato – sarà seguita da una non competitiva ludico motoria di 8 km. La partenza della prova agonistica è prevista per le 10.

Il circuito Dodecarun comprende 21 tappe tra cross, strada (tra cui quattro prove certificate Fidal: tre sui 5 km e una mezza maratona) e pista (due gare). Altre quattro prove in pista daranno vita al Trofeo del Mezzofondo che darà punti Dodecarun con la sua classifica stabilita con criteri che verranno fissati da Fidal. Il vincitore e la vincitrice delle classifiche assolute riceveranno un gioiello del valore di 4.500 euro. Saranno premiati i primi venti e le prime venti delle due graduatorie, con gioielli del valore di 3500 euro (secondo posto), 2500 euro (terzo posto), 1500 euro (quarto-quinto posto), 1000 euro (sesto-decimo posto) e 500 euro (undicesimo-ventesimo posto). Sono previsti premi anche i primi cinque classificati di ciascuna delle dieci categorie maschili e femminili in gara (juniores-promesse-seniores, over35, over40, over 45, over50, over55, over60, over 65, over70 e over75) e per le venti società più numerose.

Classifica Dodecarun (prima della quinta prova). Uomini. 1. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 191 punti; 2. Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 161; 3. Bono (Podistica Robbiese) 120; 4. Aimar (Atl. Pinerolo) 109; 5. Laratore (Roata Chiusani) 102; 6. Zamuner (Atl. Santhià) 94; 7. Martinotti (Run of Made) 77; 8. Casula (Brancaleone AT) 71; 9. Mandrino (Atl. Alessandria) e Ruga (Varese Atletica) 70. Categorie: Juniores, promesse, seniores: 1. Aimar 98 punti; SM35: 1. Zottarelli (Atl. Alessandria) 102; SM40: 1. Caresio 184; SM45: 1. Arnaudo 238; SM50: 1. Bono 230; SM55: 1. Zamuner 186; SM60: 1. Murgia (Bio Correndo Avis) 142; SM65: 1. Castellino (Roata Chiusani) 138; SM70: 1. Comuzio (Pod. Robbiese) e Di Sette (Atl. Novese) 174; SM75+: Deiure (Atl. Rivoli), Pavese (Atl. Novese), Sasso (Verdenero) e Valsania (Giannonerunning) 60.

Donne. 1. Cavalieri (Sisport) 183 punti; 2. Gaiola (Atl. Pinerolo) 177 punti; 3. Gagliardi (Atl. Saluzzo) 145; 4. Mocci (Bio Correndo Avis) 126; 5. Chiabrera (Brancaleone Asti) 124; 6. Azeroual (Atl. Alessandria) 121; 7. Salzani (Atl. Novese) 106; 8. Rabbia (Brancaleone Asti) 94; 9.Di Salvo (Roata Chiusani) 92; 10. Gandolfi (Atl. Pro Sesto) 95. Categorie: Juniores, promesse, seniores: 1. Cavalieri 166; SF35: 1. Salzani 118; SF40: 1. Marchisa (Atl. Alessandria) 66; SF45: 1. Gioia (Giannonerunning) 118; SF50: Giusto (Atl. Pinerolo) 174; SF55: 1. Mocci (Bio Correndo Avis) 186; SF60: Di Salvo (Roata Chiusani) 184; SF65: 1. Pejrani (Durbano Gas Energy Rivarolo) 232; SF70: 1. Borretta (Vittorio Alfieri AT) e Frontespizi (Roata Chiusani) 60: SF75+: 1. Monasterolo (Borgaretto ’75) 60.