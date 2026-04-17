160Bike: sabato 18 e domenica 19 aprile alla Cascina delle Vallere

Sabato 18 e domenica 19 aprile alla Cascina delle Vallere (Moncalieri) torna 160Bike : l'evento che promuove l’inclusione attraverso il movimento in outdoor. In prova gratuita i trikebike per chi ha problemi di equilibrio.

Lo sport come terapia, la bicicletta come strumento di libertà. In occasione del Festival del cicloturismo in Piemonte – Bike Experience, l’Associazione 160CM lancia un invito a tutti gli appassionati di mobilità dolce, con un focus particolare sull’inclusività e sul superamento dei limiti imposti dalla Sclerosi Multipla (SM).

Nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, presso lo stand di 160CM allestito alla Cascina delle Vallere, sarà possibile scoprire e testare i trikebike: speciali biciclette a seduta reclinata progettate per garantire stabilità e sicurezza anche a chi convive con disturbi dell’equilibrio o coordinazione.

Domenica 19 aprile: l'evento 160Bike

Il momento clou della manifestazione sarà domenica 19 aprile con la partenza di 160Bike, il format itinerante nato per incoraggiare le persone con SM a praticare attività fisica all'aperto. Non una gara, ma una pedalata solidale aperta a tutti: principianti, ciclisti esperti, famiglie e bambini.

«Ogni evento 160Bike è un’esperienza straordinaria dove la fatica si trasforma in condivisione» spiegano gli organizzatori. «Il nostro obiettivo è dimostrare che, con il mezzo adatto, chiunque può tornare a sentire il vento sul viso e a godere della bellezza del nostro territorio».

Il percorso: natura e accessibilità

Il tour, della lunghezza di 11 km, è stato studiato per essere totalmente accessibile e sicuro. Il gruppo, accompagnato da una guida cicloturistica professionista, seguirà un itinerario pianeggiante che costeggia le sponde del fiume Po fino a Banna, per poi proseguire verso Tagliaferro. Sono previste diverse soste per permettere a tutti i partecipanti di riposare e godersi il paesaggio.

Programma e partecipazione

Ritrovo: ore 13:30 presso lo stand 160CM (Cascina delle Vallere – Corso Trieste 98, Moncalieri).

Partenza: ore 14:00.

Rientro previsto: ore 16:00.

Iscrizioni: è possibile accreditarsi sul sito dell’Associazione o direttamente allo stand per confermare la partecipazione e ritirare la pettorina. Per sostenere le attività dell'Associazione è gradito un contributo di 10 euro a titolo di donazione. L'evento è gratuito per i bambini sotto i 10 anni.

L’Associazione 160CM invita tutti i cittadini, i cicloturisti e chiunque voglia vivere una domenica di sport e solidarietà a unirsi al gruppo. Perché la vera vittoria non è il traguardo, ma la strada fatta insieme. 160Bike è Sempre in Movimento. Clicca sul link per tutte le info.