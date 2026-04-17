La Reale Mutua Torino ospita Cento per l'ultima gara casalinga di regular season

Dopo il turno di riposo, Torino torna in campo con l’obiettivo di consolidare il proprio posizionamento in classifica. Di fronte ci sarà una squadra già certa di dover affrontare i playout, ma proprio per questo desiderosa di ritrovare fiducia e ritmo in vista della fase cruciale della stagione. Attualmente appaiati a Milano a quota 15 vittorie e 19 sconfitte, nelle posizioni #12 e #13 che valgono l’accesso ai play-in ma in trasferta, capitan Schina e compagni guardano anche a quanto accade sugli altri campi, con la Juvi Cremona che dista soli due punti, all’undicesimo posto che vale il fattore campo nel primo turno di play-in, mentre Mestre (in 14^ posizione, 14-20) si giocherà contro Livorno le ultime chance per restare in corsa.

Al di là dei numeri, la gara contro Cento rappresenta anche un momento importante dal punto di vista emotivo: l’ultima occasione per salutare il pubblico del Pala Gianni Asti nella regular season e provare a chiudere al meglio il proprio percorso interno.

Coach Paolo Moretti ha sottolineato l’importanza della partita: «La partita di domenica ha per noi un valore emotivo importante, si tratta dell'ultima partita in casa della stagione regolare e vogliamo giocarla al meglio per dare al nostro pubblico un'ultima vittoria interna in questa regular season. Cento però è un'avversaria insidiosa, con tante incognite tattiche dovute al recente cambio di allenatore, è una squadra con talento ma con una posizione in classifica che non rispecchia la propria qualità. Dobbiamo giocare una partita durissima, intensa, per tenere qui a Torino questi due punti che possono arricchire ancora di più la nostra classifica».

GLI AVVERSARI – SELLA CENTO

Cento è una squadra già consapevole di dover affrontare i playout per salvare la categoria, a causa di una striscia negativa che è costata la panchina a coach Di Paolantonio, sostituito recentemente dal giovane Andrea Bonacina. Nonostante la classifica e il destino ormai segnato, il gruppo emiliano scenderà in campo con l’obiettivo di ritrovare fiducia proprio in vista della fase più delicata della stagione. L’assenza per infortunio di Nicola Berdini ha ridisegnato il reparto esterni, aumentando le responsabilità del giovane Nicolas Tanfoglio e del veterano Matteo Montano, ex gialloblù. La coppia americana composta da Gabe DeVoe e dal capitano Stacy Davis IV rappresenta il principale punto di riferimento offensivo, mentre sulle ali Luca Conti e Gianmarco Arletti garantiscono energia e intensità. Sotto canestro, esperienza e fisicità con Aka Fall, affiancato dalla freschezza di Massimiliano Moretti e dall’energia del lungo Edoardo Tiberti. Dal punto di vista statistico, Cento è una squadra che ha faticato soprattutto al tiro da tre punti (ultima in campionato con il 30%, con Torino penultima), oltre a occupare le ultime posizioni per offensive e defensive rating, dati che però non devono trarre in inganno rispetto alla voglia di lottare di questo gruppo.

INJURY REPORT

Indisponibile Marco Cusin, fermo per una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

INFO BIGLIETTI

Biglietti disponibili online su Vivaticket oppure al palazzetto domenica dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 fino alla palla a due.

DIRETTA STREAMING

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass, piattaforma ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro.