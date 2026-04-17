La Reale Mutua Torino '81 Iren attende il Lavagna per conquistare i play-off

Le parole di Simone Aversa presentano la sfida: «Terz'ultima partita di questo campionato molto impegnativo, la classifica è chiara, una vittoria ci dà la possibilità di raggiungere un primo traguardo stagionale, cioè l'accesso ai play off. Ma il Lavagna è anch'esso in corsa per l'accesso alla seconda fase, quindi sarà una partita tosta, ognuno alla ricerca del proprio obiettivo. Inutile sottolineare che dovremo sfruttare il fattore campo, sperando che tanti nostri tifosi vengano a sostenerci. Abbiamo analizzato l'ultima nostra partita con il Piacenza, mi aspetto più continuità di gioco e attenzione da parte di tutti, mentre del Lavagna dobbiamo temere il buon ritmo soprattutto ad inizio partita e l'ottima vena realizzativa di alcuni loro attaccanti, che conosciamo molto bene».

La partita si disputerà sabato 18 aprile alle ore 18:00 presso la piscina Stadio Monumentale di Torino. Il match verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube "Torino81live" a cura di Gianluca Valsoano e Franco Nettuno con la regia di Gabriele Lusco.

VENTESIMA GIORNATA DI SERIE A2M GIRONE NORD:

AGN Energia Bogliasco 1951 - R.N. Arenzano

Vela Nuoto Ancona - Spazio R.N. Camogli

Waterpolo Milano Metanopoli - Futurenergy R.N. Sori

Reale Mutua Torino '81 Iren - Mobilpesca Lavagna

Piacenza Pallanuoto 2018 - Dream Sport

Pallanuoto Bergamo - Chiavari Nuoto

LA CLASSIFICA

Chiavari Nuoto 55, Futurenergy R.N. Sori 44, Reale Mutua Torino '81 Iren 39, AGN Energia Bogliasco 1951 33, Spazio R.N. Camogli 32, Mobilpesca Lavagna 28, R.N. Arenzano 26, Piacenza Pallanuoto 2018 24, Vela Nuoto Ancona 23, Waterpolo Milano Metanopoli 21, Dream Sport 4, Pallanuoto Bergamo 1.