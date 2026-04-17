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Bertram Derthona Tortona: navette gratuite per la gara con Bologna

Per la sfida casalinga contro la Virtus Bologna, capolista e campione d’Italia, attivo il servizio navette gratuite per raggiungere la Nova Arena di Tortona
3 min
Bertram Derthona Tortona: navette gratuite per la gara con Bologna © Ciamillo-Castoria

Seconda partita consecutiva in casa per la Bertram Derthona Tortona dopo la vittoria di domenica scorsa con Trento valsa la qualificazione matematica ai playoff. Per la sfida contro la capolista e Campione d'Italia in carica della Virtus Olidata Bologna, in programma domenica 19 aprile alle ore 16 per il 27° turno di Serie A Unipol, ci sarà come di consueto il servizio di navette gratuite a disposizione dei tifosi per raggiungere più comodamente dal centro cittadino la Nova Arena della Cittadella dello Sport di Tortona.

Il servizio di andata prima del match, che collegherà i principali parcheggi cittadini di Piazza Milano, Viale Dellepiane e Piazza Allende alla Cittadella dello Sport, sarà attivo dalle ore 14 ed effettuerà un percorso ad anello partendo dalla stazione ferroviaria (baricentrica rispetto a Piazza Milano e Viale Dellepiane), corso Cavour con fermata all'altezza di piazza Allende (facilmente raggiungibile anche dal parcheggio sotterraneo Passalacqua) per poi recarsi alla Cittadella, con cadenza ogni 7 minuti con ultima partenza fissata alle ore 15:38.

Al ritorno il servizio sarà attivo dal termine della gara fino all'ultima corsa prevista per le ore 18:56. Come successo nelle scorse due gare interne, il luogo di partenza delle navette post-partita sarà lo spazio interno antistante il cancello C9, il passo carraio più vicino alla biglietteria della Nova Arena. Questa soluzione permette di evitare code in uscita sfruttando l’immediato sbocco verso la Strada Provinciale 211 per tornare rapidamente nel centro cittadino.

Le navette potranno sfruttare, sia all’andata che al ritorno, la corsia preferenziale della bretella stradale in prossimità del ponte sul fiume Scrivia.

IMPORTANTE Causa la limitazione di posti auto nel parcheggio di Piazza Allende dovuta all'arrivo delle giostre per la festività cittadina di Santa Croce, si raccomanda ai tifosi di utilizzare le altre zone di parcheggio limitrofe: le navette effettueranno ugualmente la fermata in corrispondenza di Piazza Allende come previsto dal consueto servizio di linea.

I tornelli d’ingresso del palazzetto apriranno alle ore 14:30. Dalle ore 14 sarà invece aperta la biglietteria della Nova Arena per l’acquisto degli ultimi biglietti disponibili.

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