GRANTORINO: test con la capolista a Lucca

Per GRANTORINO è tempo dell'ultima trasferta della stagione regolare di Serie B Interregionale. Domenica 19 aprile la squadra di coach Comazzi sfiderà Basketball Lucca nella quattordicesima giornata di ritorno del campionato.

I gialloblù arrivano alla sfida più esigente con una striscia di tre vittorie consecutive alle spalle. Se grazie ai successi contro Empoli e Genova GRANTORINO ha evitato l'eliminazione diretta, i due punti strappati nello scontro diretto contro Casale hanno permesso ai gialloblù di agganciare i corregionali al 13° posto. In virtù del quoziente punti sfavorevole, una vittoria in terra toscana darebbe alla squadra di coach Comazzi concrete possibilità di sorpasso, fondamentale per sperare in un incrocio più favorevole nel primo turno di playout prima del derby contro Don Bosco Crocetta.

Basketball Lucca è senza dubbio la squadra più in forma del girone. Dopo la sconfitta contro Mens Sana Siena a inizio dicembre, i toscani hanno raccolto ben sedici vittorie in altrettante partite. Un bottino che ha permesso al gruppo di coach Olivieri di salire in solitaria al primo posto e di assicurarsi l'ingresso ai playoff come una delle squadre più quotate per il salto di categoria. A guidare i lucchesi saranno ancora Drucker e Dubois, ormai affermatisi come punti di riferimento della squadra.

Appuntamento per domenica 19 aprile alle 18:00 al Palatagliate di Lucca. Il match sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube di Basketball Lucca. Il match sarà affidato alla direzione dei Sig.ri Barbarulo Francesco (primo arbitro) e Parigi Mattia(secondo arbitro).