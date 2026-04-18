La Virtus Bologna ospite del Derthona: “Non tutte le partite sono uguali”

Dopo la vittoria casalinga con la Dolomiti Energia Trentino che è valsa la qualificazione anticipata e aritmetica ai Playoff di LBA Serie A Unipol, la Bertram Derthona Tortona ritorna in campo davanti ai propri tifosi alla Nova Arena contro la Virtus Olidata Bologna, campione d’Italia in carica.

La sfida, valida per il Round 27 di Regular Season e in programma domenica 19 aprile alle 16:00, verrà trasmessa in diretta su LBATV, su Sky Sport Basket (canale 205) e su Cielo (canale 26 del digitale terrestre). Prima della palla a due, verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo di Oscar Schmidt, leggenda della pallacanestro globale venuta a mancare ieri all’età di 68 anni.

Come arrivano le due squadre?

Reduce da due sconfitte consecutive lontano da casa contro l’Openjobmetis Varese e la Nutribullet Treviso Basket, la squadra allenata da Mario Fioretti ha reagito nel migliore dei modi la settimana scorsa. Dopo quaranta minuti in controllo, i bianconeri hanno sconfitto Trento 103-84 con delle ottime prestazioni confezionate da Tommaso Baldasso (19 punti) e Paul Biligha (17 punti con 8/8 dal campo).

La squadra guidata da Nenad Jakovljevic, prima in classifica con un record di 19-5 a pari merito con la Germani Brescia, arriva invece dalla vittoria per 89-79 contro la Pallacanestro Cantù.I campioni d’Italia in carica sono al momento quarti per punti di media (86.1) e primi per assist (20.3) a partita tra tutte le squadre del campionato di LBA Serie A Unipol.

La sfida del girone d’andata con la Virtus Bologna

Sul campo della Virtus Arena, il Derthona era stato sconfitto 92-77 dai bianconeri di Bologna nonostante i 14 punti di Christian Vital e i 12 punti di Dominik Olejniczak. La rivincita della Bertram, invece, era arrivata nelle Semifinali della Frecciarossa Final Eight 2026, dove gli uomini di Mario Fioretti avevano vinto 84-78 per un pass nella Finalissima di Torino.

Il punto di Andrea Vicenzutto

Come di consueto, la sfida viene presentata da uno degli assistenti di Mario Fioretti. «Non tutte le partite sono uguali. Giocare contro avversarie che hanno alle loro spalle grandi momenti della storia del basket italiano è sempre fonte di orgoglio ed emozione», dice Andrea Vicenzutto sulla Virtus Bologna.

«Farlo alla Nova Arena ti aiuta, perché in casa diamo il meglio di noi. Mi aspetto una partita simile a quella con Trento, dove il livello di energia e di attenzione sia il più alto possibile, perché è una condizione sine qua non per giocare contro talenti e fisicità di quel tipo.»

«Non ci sono grandi ricette quando si gioca contro giocatori del calibro di [Carsen] Edwards, [Matt] Morgan e [Derrick] Alston, tra gli altri. L’unica chiave è quella di essere il più concentrati possibili, dando il 100% su ogni singolo possesso, difensivo e offensivo», continua l’assistente bianconero.

«Ripensare all’Opening Game ti fa quasi venire in mente un ricordo lontano. Sembra passato davvero tanto tempo, ma alla fine stiamo parlando di non tantissimi mesi fa. La verità è che in questo periodo la squadra è maturata molto», riporta alla memoria Vicenzutto all’inaugurazione contro la Virtus.

«Abbiamo attraversato momenti belli e meno facili, ma penso che una delle cose di cui noi tutti siamo orgogliosi è vedere giorno dopo giorno la capacità che i ragazzi hanno sviluppato nello stare insieme e nel come affrontano ogni giornata lavorativa, ogni momento di sfida e difficoltà nelle partite.»

«Consolidare dei rapporti così e una capacità di stare insieme così, rimanendo uniti anche quando le cose non sono facili, alla fine fa la differenza tra stagioni positive e meno. Siamo veramente contenti di questo», continua l’assistente di Mario Fioretti, prima di soffermarsi sull’ultima vittoria con Trento.

«Dopo le due partite fuori casa, quello che abbiamo chiesto ai ragazzi è stato molto semplice. Dato che il minimo comune denominatore delle due sconfitte era stato delle prestazioni difensive non impattanti dal punto di vista fisico e d’approccio, volevamo esattamente il contrario», commenta.

«I ragazzi sono stati bravi in questo. La partita contro Trento è stata differente, l’energia e l’attenzione messe in campo contro un’avversaria veramente pericolosa sono state differenti. Questo ci ha permesso di giocare stando davanti per quasi tutta la partita allungando nel finale. I ragazzi stati bravi a interpretare quella che era stata la nostra richiesta fondamentale», conclude Vicenzutto.