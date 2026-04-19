La Reale Mutua Torino ’81 Iren si qualifica per i play-off promozione

Obiettivo raggiunto per la Reale Mutua Torino ’81 Iren che con la vittoria odierna per 10-9 contro il Lavagna si qualificano matematicamente per i play-off. Bellissima partita disputata da entrambe le squadre, i ragazzi di Risso conducono il match fino al terzo tempo, poi i gialloblù riescono a trovare lo strappo decisivo per portare a casa la vittoria.

LA PARTITA

Inizia il match e la Reale Mutua Torino ’81 si porta in vantaggio con Lisica e raddoppia ancora con il croato per il 2-0. Il Lavagna risponde con l’ex Gandini per il 2-1, Gattarossa porta i suoi sul +2, ma Luce accorcia le distanze. Si rientra in acqua per il secondo tempo di gioco e i ragazzi di Marco Risso vanno avanti nel punteggio grazie alle reti di Gandini, Magistrini e Barrile per il 3-5, ma i gialloblù rialzano la testa con Lisica.

Al cambio vasca il Lavagna fa il +2 con Magistrini, i padroni di casa reagiscono con Ettore Novara, ma i liguri vanno sul 5-7 con la rete di Capodieci. La Torino ’81 ci prova con Tononi per il 6-7, Capodieci ritrova il +2 e Lisica in superiorità numerica realizza il gol del 7-8. Si entra in acqua per l’ultima frazione di gioco con Tononi che pareggia i conti su rigore e De Luca porta i suoi sul 9-8. Il Lavagna rimane aggrappato al match con la rete di Gandin per il 9-9, ma Lisica trova la sua quinta rete di giornata e il gol finale del 10-9 che vale la qualificazione play-off per i torinesi.

LE ANALISI

Le parole di Simone Aversa al termine della sfida: «Obiettivo raggiunto con molta fatica, partita tosta perché il Lavagna ha giocato con coraggio e agonismo, devo fare i complimenti ai ragazzi perché, durante tutta la stagione, quando le partite diventano “caotiche” non perdono mai la testa e rimangono mentalmente connessi alla partita. Questa è una dote che ci portiamo dietro da qualche anno per le caratteristiche intrinseche dei trascinatori di questa squadra. Questo è un primo passo che ci permette di preparare i play-off nel miglior modo possibile!».

Per poi continuare: «Ultima considerazione: tutti giocano sempre con noi alla morte, vogliono batterci, ma in questi anni abbiamo dimostrato doti tecniche e caratteriali di alto livello, nonostante siano cambiati alcuni protagonisti in acqua, va dato un grande merito a questi ragazzi, un esempio positivo per i nostri giovani atleti delle giovanili per l’impegno e la costanza con cui approcciano il lavoro durante tutto l’anno!».

IL TABELLINO

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN – MOBILPESCA LAVAGNA 10-9

Parziali (3-2; 1-3; 3-3; 3-1)

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Romanazzi, Lisica 5, Novara G., Tononi 2, Maffè, Coccia, Costa, Ermondi, Gattarossa 1, De Luca 1, Novara E. 1, Cassia, Aldi, Aichino. All. Aversa.

MOBILPESCA LAVAGNA: Gabutti, Vario P., Gandini 3, Pedroni, Capodieci 2, Barrile 1, Tabbiani, Del Nevo, Luce 1, Botto, Vario C., Magistrini 2, Madrigali, Vittori. All. Risso.

GLI ARBITRI: GIACCHINI - MAGNESIA

LE NOTE: Usciti per limite di falli Luce (L) nel terzo tempo e Maffè (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Reale Mutua Torino 81 Iren 4/15 + un rigore e Mobilpesca Lavagna 3/9.