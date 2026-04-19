Grande Olimpo a Fossano, vittoria pesante per la salvezza

L’Olimpo Alba fa saltare il banco a Fossano, dominando una gara di un’intensità pazzesca e rilanciando i propri sogni di salvezza.

La difesa biancorossa è da subito aggressiva e solidissima nell’annullare i punti di riferimento avversari. Dall’altra parte, il ritmo è alto e le giovani aquile volano costruendo ottimi tiri, uno dopo l’altro e prendendo la fuga dopo il primo periodo (16-32). Non si abbassa la guardia e con un grande lavoro difensivo la forbice continua ad aprirsi fino al +30 (25-55), di fatto invariato alla pausa: 31-58.

Fossano nella ripresa prova a girare l’inerzia del match e riesce a risalire fino al -12 a fine terzo periodo grazie ai 29 punti messi a segno in 10 minuti (60-72).

Nella frazione finale si ricompatta la difesa langarola e in attacco si attacca con pazienza riuscendo nuovamente ad allungare: arriva la vittoria sul 78-95!

L’Olimpo centra così il secondo successo nei playout, con Tutti i ragazzi che sono stati protagonisti sui due lati del campo. Domenica prossima rotta verso Cuneo per cercare riscatto della gara d’andata e continuare a inseguire la salvezza.

Gastaldi Acaja Basket - Mercato’ Olimpo Alba 78-95

Parziali (16-32; 15-26; 29-14; 18-23)

Acaja: Fissolo 4, Giordano 20, Mondino 1, Pigoli 3, Milanesio, Reynaldo 9, Stellino 4, Rabbia, Paval 12, Decastelli 2, Piumatti 23. All: Carchia - Randazzo

Olimpo: Moschini 13, Nardin 2, Schellino 24, Zobolas, Iudicello 4, Coucourde 3, Nicola A. 4, Occelli 21, Gobbino 6, Nastasi 15, Nicola S. 2, De Carolis 1. All: Schinca - Biglia