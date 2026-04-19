La Paffoni non sbaglia: vittoria meritata contro Piazza Armerina

Una partita intensa, con il sapore già dei playoff, e un PalaCipir di Gravellona finalmente pieno e caldo come non si vedeva da tempo. La Paffoni Fulgor Basket Omegna conquista due punti importanti battendo la Siaz Basket Piazza Armerina per 84 a 79, confermandosi squadra capace di reagire alle avversità e di gestire i momenti chiave con carattere.

Primo quarto — Omegna parte forte (24-20)

Coach Eliantonio schiera fin da subito una squadra con le idee chiare. Baldini apre i conti dall'area dopo pochi secondi, Brekic firma la tripla del 5-3 su assist di Trapani e subito dopo serve Baldini per il 7-6. Piazza Armerina risponde con la vena di Markovic, capace di colpire dall'arco in più occasioni, ma i rossoverdi non cedono. Trapani si prende il compito di trascinare la squadra nei momenti di parità, mentre Casoni — entrato dalla panchina — segna la tripla del 22-15 e chiude il parziale con una penetrazione che vale il 24-20. Un primo quarto di buona qualità per i padroni di casa, solidi in difesa e precisi in attacco.

Secondo quarto — Piazza Armerina ribalta, Omegna risponde (14-20 parziale | 38-40 all'intervallo)

Il secondo periodo racconta una storia diversa. Gli ospiti alzano l'intensità difensiva e sfruttano alcune imprecisioni rossoverdi: Almansi e Portannese guidano il contro-parziale che porta Piazza Armerina dal -6 al +5 (28-33). Coach Eliantonio chiama timeout, inserisce Trapani e Dimeco, e la Fulgor reagisce con orgoglio. Due canestri consecutivi di Trapani — prima una tripla, poi un'entrata — riportano il punteggio in parità (33-33), e Brekic ristabilisce il vantaggio Omegna sul 35-33. Ma negli ultimi minuti del quarto gli ospiti completano l'aggancio e sorpassano: all'intervallo lungo è 38-40 per Piazza Armerina.

Terzo quarto — Fulgor devastante, la partita si decide qui (28-16 parziale | 66-56)

Il terzo periodo è quello che consegna la vittoria alla Paffoni. I rossoverdi escono dagli spogliatoi con una fame diversa e producono venti minuti di basket di altissimo livello. Balanzoni, Casoni e Baldini comandano a rimbalzo, Trapani colpisce dall'arco per il 60-51, e Brekic firma la tripla del 64-53 in uno dei momenti più belli della serata. Sacchettini è letale dalla media distanza con due canestri chirurgici, Dimeco aggiunge punti dalla lunetta. Il parziale del terzo quarto è un eloquente 28-16 che manda il pubblico in delirio e porta Omegna sul +10 a dieci minuti dalla fine.

Quarto periodo — Piazza Armerina prova il tutto per tutto, ma la Paffoni chiude (18-23 parziale | 84-79)

Negli ultimi dieci minuti Piazza Armerina non si arrende e risale fino al -6, poi fino al -3 a circa un minuto dalla sirena. Il pubblico trattiene il respiro, ma la Paffoni tiene i nervi saldi: Baldini, Balanzoni e Brekic gestiscono i possessi chiave, i tiri liberi finali chiudono definitivamente il conto. Il tabellone segna 84-79, il PalaCipir esplode.

Note finali

Una prestazione corale, con contributi da tutta la rotazione. Trapani è stato il filo conduttore della serata in entrambe le metà campo; Casoni ha offerto energia e punti importanti nel primo tempo; Brekic si è confermato pericoloso in ogni zona del campo; Sacchettini e Baldini hanno dato profondità alla squadra nei momenti decisivi. Antelli ha distribuito visione e qualità nella gestione delle iniziative offensive.

La nota dolente — per usare le parole di Coach Eliantonio ai nostri microfoni — sono alcune leggerezze evitabili che hanno permesso agli ospiti di rientrare nel punteggio in più occasioni. Ma la solidità mostrata nel terzo quarto e la capacità di tenere nei momenti caldi del finale sono segnali importanti in vista degli impegni che attendono la Paffoni.

PAFFONI FULGOR BASKET OMEGNA – SIAZ BASKET PIAZZA ARMERINA 84-79

Parziali (24-20 | 14-20 | 28-16 | 18-23)