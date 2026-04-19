Bertram Derthona: la Virtus vince la battaglia della Nova Arena

Dopo la qualificazione matematica ai Playoff di LBA Serie A Unipol con la vittoria contro la Dolomiti Energia Trentino, la Bertram Derthona Tortona non riesce a portare a casa l’upset contro i campioni d’Italia alla Nova Arena. Al termine di quaranta minuti di battaglia, la Virtus Bologna vince 74-69. Alla squadra di Mario Fioretti, che ritornerà in campo domenica 26 aprile alle 18:00 in trasferta contro l’ UNAHOTELS Reggio Emilia , non bastano i 22 punti (5/11 dal perimetro) e 6 rimbalzi di Christian Vital, i 13 punti e 3 rimbalzi di capitan Tommaso Baldasso e i 10 punti di Prentiss Hubb.

La Virtus Bologna vince la battaglia in Nova Arena

Inizio di partita dal ritmo forsennato alla Nova Arena, dove Daniel Hackett comincia forte con sette punti in fila per la Virtus Bologna. L’attacco della Bertram non riesce a macinare in avvio, con gli ospiti che si portano avanti di sei lunghezze (11-5) con 4:25 da giocare nel primo quarto. Un sidestep di Derrick Alston Jr. incrementa il parziale sul +9 (14-5), mentre Prentiss Hubb sblocca il Derthona dal campo.

Dopo dieci minuti complessi al tiro per i padroni di casa, la Bertram ricuce lo strappo dalla lunetta con Andrea Pecchia e Paul Biligha, riportandosi sul -3 (14-11) in avvio di secondo quarto. La Virtus, però, continua a produrre trainata da Carsen Edwards, che riscrive il +8 (23-15) con 6:15 sul cronometro. Nonostante i tentativi di riagguantare la gara nel corso del secondo quarto, la Bertram riesce a riportarsi solo in scia con i campioni d’Italia, che vanno all’intervallo sul +7 (32-25).

Dominik Olejniczak e Christian Vital cercano di smuovere l’attacco dei padroni di casa, ma la Virtus non concede troppe seconde opportunità anche in avvio di ripresa, ritoccando il +10 (39-29) con sei minuti da giocare nel terzo quarto. Da quel momento arriva un 10-3 di parziale per la Bertram, trainata dalle triple di Vital, che riaccende la sfida. La squadra di Nenad Jakovljevic, però, reagisce nuovamente riportandosi sul +9 (49-40) con dieci minuti da giocare alla Nova Arena.

L’ultima frazione bianconera si apre con due triple di capitan Baldasso, che valgono il -4 (50-46) per la squadra di Mario Fioretti. Ancora una volta, però, la Virtus spegne il tentativo di rimonta della Bertram, con Alston ed Edwards che sparano dall’arco, seguiti dal 2+1 di Yago dos Santos per il +12 (61-49). Il Derthona si riaffaccia sul -3 (68-65) con un’iniziativa personale di Baldasso, ma è troppo tardi; nonostante due giri in lunetta perfetti di Gorham e Hubb, la Virtus prevale 74-69.

Nella conferenza stampa dopo gara Mario Fioretti non può non puntare la sua analisi sulla serata no al tiro della sua squadra, tra le ragioni principali che hanno impedito alla Bertram Derthona Tortona di battere la capolista Virtus Olidata Bologna.

«Nei primi due quarti abbiamo fatto una fatica incredibile a fare canestro, in questa stagione non mi ricordo una nostra prova andata così male in attacco», parte così il coach tortonese. «Eravamo addirittura 1/20 all’intervallo e su quei 19 sbagliati almeno 7-8 completamente aperti e anche discretamente costruiti. Potevamo forse bilanciare di più con le soluzioni interne, ma contro un’avversaria come Bologna non è facile, come si chiudevano oggi era proprio difficile. Nel secondo tempo c’è stato più o meno lo stesso canovaccio. Dall’altra parte abbiamo fatto comunque una difesa, per il nostro standard, più che buona. Ci siamo tuttavia sbloccati nell’ultimo quarto restando sempre attaccati senza mai dare la sensazione di non potercela giocare. Del resto, ce la siamo giocata in tutta la partita, stando sempre sotto nel ponteggio ma sempre a tre possessi, due possessi e poi nel finale ad un solo possesso di distanza. Pertanto, da un lato ti resta il fatto che ce la siamo giocata alla pari, dall’altro che potevamo vincerla con quel qualcosa in più che abbiamo sempre avuto durante l’anno e che oggi c’è mancato completamente per i primi trenta minuti».

Nelle ultime tre gare di regular season c’è ora l’obiettivo di difendere il quinto posto in classifica dall’assalto di Trieste e Reggio Emilia, proprio l’avversaria del prossimo turno in Emilia: «Ovviamente adesso ogni gara ha un peso pazzesco, ci sono tutte le squadre agguerrite per guadagnarsi un posto migliore nei playoff», è la considerazione di Fioretti. «A Reggio Emilia non possiamo pensare ad altro che a cercare di andare fare, come al solito, una buona partita. Preparandoci in settimana a fare una buona partita».

Bertram Derthona Tortona – Virtus Olidata Bologna 69-74

Parziali (7-14, 25-32, 40-49)

Tortona: Vital 22, Hubb 10, Gorham 5, Manjon 4, Pecchia 2, Chapman 2, Tandia N.E., Baldasso 13, Strautins, Olejniczak 4, Biligha 7, Riismaa N.E.. All. Fioretti.

Virtus: Edwards 12, Niang 4, Accorsi N.E., Smailagic 2, Alston 16, Hackett 13, Ferrari, Diarra 7, Jallow, Diouf 8, Akele, Yago 12. All. Jakovljevic.

Arbitri: Attard di Siracusa, Borgo di Vicenza, Bartolomeo di Brindisi.