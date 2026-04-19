Dodecarun: Alessandro Arnaudo e Giulia Cavalieri vincono la Coccurun

«I percorsi collinari sono quelli in cui mi esprimo meglio. Vengo dai trail, ma da qualche tempo in discesa mi sento meno sicuro. Qui invece sono stato a mio agio dall’inizio alla fine». Alessandro Arnaudo si è presentato alla Coccorun (8 km di saliscendi nel centro storico di Cocconato) al comando della classifica: vincendo agevolmente la gara ha allungato il vantaggio sul canavesano Giuliano Caresio, che non è riuscito a tenere il vantaggio del rivale.

Tra le donne, l’assenza di Alessia Gaiola – impegnata nella Mezza di Torino – ha reso tutto facile alla ventunenne torinese Giulia Cavalieri, che dominando la prova femminile si è ritrovata con 53 punti di margine sull’avversaria. «Una gara faticosa – ha commentato – su un percorso molto muscolare che su qualche salita mio ha messo in difficoltà. Non sono le gare che preferisco: ne faccio poche, ma le trovo molto utili come allenamento per la pista e le gare in piano».

Il circuito Dodecarun comprende 21 tappe tra cross, strada (tra cui quattro prove certificate Fidal: tre sui 5 km e una mezza maratona) e pista (due gare). Altre quattro prove in pista daranno vita al Trofeo del Mezzofondo che darà punti Dodecarun con la sua classifica stabilita con criteri che verranno fissati da Fidal. Il vincitore e la vincitrice delle classifiche assolute riceveranno un gioiello del valore di 4.500 euro. Saranno premiati i primi venti e le prime venti delle due graduatorie, con gioielli del valore di 3500 euro (secondo posto), 2500 euro (terzo posto), 1500 euro (quarto-quinto posto), 1000 euro (sesto-decimo posto) e 500 euro (undicesimo-ventesimo posto). Sono previsti premi anche i primi cinque classificati di ciascuna delle dieci categorie maschili e femminili in gara (juniores-promesse-seniores, over35, over40, over 45, over50, over55, over60, over 65, over70 e over75) e per le venti società più numerose.

Prossima tappa domenica 10 maggio ad Alessandria, con la trentesima edizione della classica StrAlessandria.

Risultati

Uomini . 1. Alessandro Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 29’27; 2. Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 30’14”, 3. Grosso (Alt. Novese) 30’44”; 4. Tassone (Vittorio Alfieri Asti) 31’33”; 5. Brusasco (Brancaleone Asti) 31’35”; 6. Castagno (Inrun) 31’42”, 7. Laratore (Roata Chiusani) 31’46”; 8. Gazzola (Tapporosso) 32’08”; Salvastru (Brancaleone) 32’53”; 10. Perrenchio (Pont Saint Martin) 33’05”.

Donne. 1. Giulia Cavalieri (Sisport) 33’33”; 2. Laino (Brancaleone Asti) 35’50”; 3. Mates (Giannonerunning) 38’05”; 4. Chiabrera (Brancaleone Asti) 39’02”; 5. Bertero (Atl. Pocapaglia) 39’14”; 6. Mocci (Bio Correndo Avis) 40’30”; 7. Di Salvo (Roata Chiusani) 41’37”; 8. Cheula (Dlf Asti) 41’50”; 9. Borio (As Gaglianico) 42’42”; 10. Leone (Atl. Castell’Alfero) 43’01”.