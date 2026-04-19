Pallapugno: tutti i risultati del weekend

Prime partite e subito spettacolo nella giornata inaugurale del campionato di Serie A Banca d’Alba di pallapugno. Le big non tradiscono le attese, ma non mancano gare combattute e risultati a sorpresa che delineano già un quadro interessante.

Parte con il piede giusto l’Alta Langa di Enrico Parussa, che domina 9-2 l'Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio di Davide Barroero. Bene anche l'Acqua San Bernardo Subalcuneo di Massimo Vacchetto, convincente nel 9-3 sull'Araldica Castagnole di Giovanni Voglino e la IM-Elosasio Galvanotecnica Monticellese di Stefano Faccenda che supera 9-6 l'Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva di Federico Raviola.

Successi interni anche per Terre del Barolo Albese di Alessio Ferro, capace d'imporsi 9-7 sulla Bcc Pianfei Pro Paschese di Gilberto Torino e per la Roero Isolamenti Canalese di Alessandro Vacchetto, che espugna l'ostico campo ligure dell'Olivieri Opere Edili Duseu di Matteo Molli con un tirato 7-9. La sfida più emozionante della prima giornata è però quella tra Nocciole Marchisio Cortemilia e Gottasecca (Paolo Vacchetto): finisce 9-8 per i gialloverdi di Marco Battaglino al termine di un confronto punto a punto, deciso solo nelle battute finali.

Dopo la prima giornata, sei squadre guidano la classifica con un punto, mentre le altre inseguono a quota zero: il massimo campionato è appena iniziato, ma equilibrio e intensità promettono una stagione avvincente.