I Giaguari Torino sconfitti al fotofinish

Una partita da cardiopalmo per i Giaguari Torino , sconfitti per un solo punto dai Lazio Marines in un finale mozzafiato andato in scena oggi pomeriggio a Roma. Il tabellone finale recita 49-48 in favore dei padroni di casa, e sta a indicare l’estremo equilibrio che si è registrato per tutto l’incontro tra le due formazioni.

La gara si è accesa immediatamente: i Marines sbloccano il risultato con una corsa di Alivernini, ma i Giaguari rispondono subito con Greenfield, protagonista assoluto della giornata con tre touchdown su corsa. Il primo quarto si chiude in perfetto equilibrio, con le due squadre che si scambiano colpi su colpi e i rispettivi kicker, Salsa per Torino e Impallomeni per i Marines, precisi nelle trasformazioni.

Nel secondo quarto i Giaguari trovano anche Tenconi in end zone su corsa, ma i Marines replicano con Arca e il primo tempo si chiude sul 21 pari.

Il terzo quarto vede i Giaguari protagonisti: prima recuperano il kickoff di apertura del secondo tempo, poi il quarterback Duranti lancia un touchdown a Bono su un quarto down e infine la difesa costringe i Marines al punt. Sembra il break decisivo, e invece succede il patatrac. Giuliani prova a ritornare il punt sulla propria una yard ma è sospinto in end zone dove viene placcato per una safety, così i Giaguari, invece di poter mettere due segnature tra di sé ed i Marines, restituiscono palla ai romani che non si fanno pregare per andare a segnare il touchdown del sorpasso con Costa. Da quel momento in poi è un continuo rimpallo del vantaggio. I Giaguari vanno a segno con Piola ed il quarto quarto si trasforma in un'altalena emotiva di rara intensità.

Greenfield porta i Giaguari due volte in vantaggio con due TD in corsa, il secondo dei quali a 1:05 dal termine sembrava poter regalare la vittoria. Tuttavia la trasformazione fallita lascia aperta la porta ai Marines, che con il tempo quasi scaduto trovano il touchdown decisivo con Morgan su Wilson a tempo scaduto, chiudendo i conti sul 49-48.

La delusione nello spogliatoio torinese è palpabile, ma la prestazione offerta dall’attacco lascia segnali incoraggianti per il prosieguo della stagione. Greenfield ha dominato il gioco di corsa, come previsto, Duranti ha mostrato carattere nei momenti difficili, e l'intera squadra ha dimostrato di poter competere ad alto livello anche in trasferta contro una delle squadre più forti del campionato. Qualcosa da aggiustare nella secondaria difensiva, invece, che ha sofferto il gioco aereo dei romani per tutta la partita. Se una difesa che concedeva poco più di 17 punti a partita si ritrova a subirne 49, per di più da un attacco che non aveva mai superato i 24 punti segnati, è evidente che qualcosa non ha funzionato a dovere.

I Giaguari Torino torneranno in campo per riscattare questa sconfitta di misura, consapevoli che prestazioni di questo livello porteranno presto i risultati meritati, tra due settimane a Legnano contro i Frogs. Una partita difficile che sarà indice del livello raggiunto dai Giaguari questa stagione.