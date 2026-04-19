Reale Mutua Torino: una vittoria che vale i play-in

La Reale Mutua Basket Torino chiude al meglio il suo percorso interno in regular season superando la Sella Cento per 80-69 e conquistando la qualificazione matematica ai play-in. Un successo solido e meritato, che permette ai gialloblù di migliorare il proprio bilancio a quota 16 vittorie e 19 sconfitte in vista dell’ultima giornata decisiva per il piazzamento e quindi anche per il fattore campo nel primo turno di play-in. Torino ha indirizzato la gara già nel primo tempo, trovando ritmo offensivo e buone percentuali dall’arco, con un asse particolarmente efficace tra MaCio Teague e Robert Allen, entrambi già in doppia cifra all’intervallo. Proprio Teague ha chiuso da top scorer con 23 punti, ben supportato dai 17 punti e 13 rimbalzi di Allen, mentre Schina (12) e Massone (11) hanno contribuito a mantenere alto il livello offensivo della squadra. Dopo aver toccato anche il +17 nella ripresa, i gialloblù hanno saputo gestire con lucidità il tentativo di rientro di Cento, trascinata dai 29 punti di DeVoe, senza mai perdere il controllo della partita. Una vittoria che, come sottolineato da coach Moretti nel postpartita, certifica il valore del percorso della squadra e la capacità del gruppo di restare compatto anche nei momenti più complessi della stagione. Con il pass per i play-in già in tasca, l’attenzione si sposta ora sull’ultima giornata, che vedrà Torino impegnata in trasferta a Rieti in una sfida decisiva per determinare il piazzamento finale: i gialloblù sono attualmente a pari merito con Cremona e Milano tra l’11° e il 13° posto (proprio Torino ha il vantaggio nella classifica avulsa rispetto alle due squadre lombarde), con in palio il fattore campo nella fase play-in.