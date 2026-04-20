S.G. Concordia: un altro podio tricolore al Campionato Nazionale Individuale Gold Allieve

Un traguardo arrivato al termine di un percorso impeccabile: dopo la conquista del Titolo di Campionessa Regionale di Piemonte e Valle d’Aosta nella categoria Allieve 2, Arianna si è presentata a questo appuntamento dopo aver superato con successo la severissima selezione della Zona Tecnica, dove aveva conquistato l’Argento, staccando il pass riservato solo alle migliori ginnaste della categoria.

In pedana a Chieti, la giovane atleta ha dimostrato carattere, tecnica e capacità interpretativa, doti fondamentali per emergere nel circuito Gold, dove si sfidano le migliori ginnaste d’Italia.

Come previsto dal Programma tecnico per la fase Nazionale, tre le prove eseguite in gara: al corpo libero, alla fune ed al cerchio.

Eleganza, dinamicità ed espressività hanno caratterizzato una prestazione costante e pulita in tutti e tre gli attrezzi, premiata da un punteggio totale di 56.950, una valutazione che ha permesso ad Arianna di mettersi al collo la prestigiosa medaglia di bronzo.

Il risultato, ottenuto in una delle competizioni più selettive e competitive del panorama nazionale FGI, testimonia la crescita costante delle giovani atlete della Concordia ed è il frutto di un ottimo lavoro di squadra dello staff tecnico che ha guidato la ginnasta, permettendole di arrivare in pedana con la giusta determinazione: Clara Shermer, Direttrice Tecnica della Concordia e Tecnico Federale, Marica Osti, Selene Osti, Chiara Sinacori, Laura Boltri.