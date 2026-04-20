Tamburello a muro: i risultati del fine settimana

SERIE A

Montechiaro-Portacomaro 16-10

Azzano-Rocca d'Arazzo 7-16

Calliano-Grazzano 9-16

Vignale-Montemagno 16-6

Classifica: Montechiaro e Rocca d’Arazzo 8, Vignale e Grazzano 6, Montemagno e Portacomaro 2, Azzano e Calliano 0.

SERIE B-C

Casa Paletti-Castell'Alfero 16-9

Grazzano-Camerano 16-9

Vignale-Montechiaro 16-1

Riposava: Basaluzzo

Classifica: Vignale e Casa Paletti 6, Grazzano 4, Montechiaro, Castell'Alfero, Camerano e Basaluzzo 2.