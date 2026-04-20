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Tamburello a muro: i risultati del fine settimana

Risultati e classifica di serie A e serie B
1 min
Tamburello a muro: i risultati del fine settimana© fb tamburello a muro

Riepilogo delle gare giocate nel weekend, con i risultati e le classifiche:

SERIE A

Montechiaro-Portacomaro 16-10
Azzano-Rocca d'Arazzo 7-16
Calliano-Grazzano 9-16
Vignale-Montemagno 16-6

Classifica: Montechiaro e Rocca d’Arazzo 8, Vignale e Grazzano 6, Montemagno e Portacomaro 2, Azzano e Calliano 0.

SERIE B-C

Casa Paletti-Castell'Alfero 16-9
Grazzano-Camerano 16-9
Vignale-Montechiaro 16-1
Riposava: Basaluzzo

Classifica: Vignale e Casa Paletti 6, Grazzano 4, Montechiaro, Castell'Alfero, Camerano e Basaluzzo 2.

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