Tamburello a muro: i risultati del fine settimana

Riepilogo delle gare giocate nel weekend, con i risultati e le classifiche:
SERIE A
Montechiaro-Portacomaro 16-10
Azzano-Rocca d'Arazzo 7-16
Calliano-Grazzano 9-16
Vignale-Montemagno 16-6
Classifica: Montechiaro e Rocca d’Arazzo 8, Vignale e Grazzano 6, Montemagno e Portacomaro 2, Azzano e Calliano 0.
SERIE B-C
Casa Paletti-Castell'Alfero 16-9
Grazzano-Camerano 16-9
Vignale-Montechiaro 16-1
Riposava: Basaluzzo
Classifica: Vignale e Casa Paletti 6, Grazzano 4, Montechiaro, Castell'Alfero, Camerano e Basaluzzo 2.