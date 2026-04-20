Eurogymnica: Campionato Italiano Allieve Gold a Chieti

Il campionato italiano Allieve Gold è stato il secondo appuntamento con le finali nazionali individuali di ginnastica ritmica dell'anno, arrivato dopo le quattro medaglie vinte dalle EGirls solo una settimana fa, agli Italiani di Specialità.

Si ripete il copione del 2025, con Denise Paradiso brillante protagonista tra le Allieve 5, unica rappresentante di Eurogymnica in terra d'Abruzzo, a causa del forfait dato pochi giorni prima da un'altra delle speranze bianco blu, Isabel Coconi Santoni.

Paradiso e Coconi, dopo aver sbancato la zona tecnica classificandosi prima e seconda, avrebbero dovuto presentarsi ai nastri di partenza teatini, entrambe come legittime aspiranti al podio. Malauguratamente, Isabel ha sofferto una piccola ma fastidiosa frattura ad un piede, che l'ha definitivamente estromessa dalla tanto attesa finale che lo scorso anno l'aveva vista terminale quarta, a 0,20 dal bronzo.

Orfana della compagna di squadra e di tante avventure, la Paradiso ha potuto contare sulla presenza di Federica Vaccaro e Silvia Marchese, allenatrici che hanno accompagnato e seguito la ginnasta nella faticosa trasferta, registe e testimoni delle più che brillanti performance della classe 2013.

La gara ha visto scendere in pedana le migliori Allieve provenienti da tutta Italia, il vivaio e il futuro del movimento dei piccoli attrezzi, con la fase finale che prevedeva poco più di venti ginnaste a cimentarsi con quattro attrezzi.

Denise ha per due volte ottenuto il punteggio di 22,750 sia al cerchio che alla palla, 21,950 alle clavette ma soprattutto 22,050 al nastro, unico oltre i 22 con questo attrezzo.

Il punteggio finale di 89,500, che l'ha collocata al quinto posto, è di poco Inferiore a quello che le avrebbe permesso di salire sul podio, uno 0,85 di differenza; pochi centesimi dunque, inezie, piccole imperfezioni che sono fisiologiche in competizioni cosi lunghe e complesse. Certo è che dal punto di vista delle prestazioni effettuate, sia fisiche che mentali, c'è soddisfazione da parte della DT Tiziana Colognese e del suo staff.

«Per vincere a volte anche un po' di fortuna non guasta ed effettivamente quest'anno la dea bendata sembra essersi dimenticata di noi. Nel campionato italiano di Specialità, la settimana scorsa a Campobasso, abbiamo perso tre medaglie di bronzo per pochi centesimi e addirittura un titolo italiano per 0,133 pt. Stessa sorte purtroppo è capitata alla Paradiso questo weekend - commenta il DS di Eurogymnica, Marco Napoli. Resta però il fatto che le nostre ginnaste sono sempre nelle prime posizioni delle classifiche nazionali, anche senza la soddisfazione di salire sul podio.»

Ora spazio all'ultimo atto dei Campionati Italiani Individuali, il Nazionale Gold Junior e Senior, in programma il prossimo weekend, ancora a Chieti.