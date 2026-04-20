MTS Ser Santena: la partita perfetta!

Serviva la partita perfetta ed è arrivata. Al PalaSer va in scena una delle prestazioni più belle della stagione per la MTS Ser Santena , che nella 23ª giornata stende con un netto 3-1 la terza forza del campionato, la Finimpianti-GP Rivarolo degli ex Marini, Di Martino e Pertusio. Una vittoria di cuore e tecnica che permette alle ragazze di coach Demichelis di agganciare il Luino (sconfitto in casa 3-2 da Alba) nella corsa per non retrocedere, riaprendo totalmente i giochi per la permanenza in categoria. Dimenticata la prova opaca della scorsa settimana, le santenesi sono scese in campo con il coltello tra i denti.

I primi due set sono stati un monologo MTS: una difesa impeccabile ha neutralizzato le bocche di fuoco avversarie, guidate dalla loro capitana Re, mentre in fase di contrattacco una Lancieri a tratti incontenibile ha scavato il solco decisivo. Rivarolo, nonostante il blasone, ha faticato a trovare contromisure fino al terzo set. Qui gli ospiti hanno avuto un sussulto d'orgoglio, riuscendo a strappare il parziale ai vantaggi dopo una battaglia punto su punto. Il rischio di subire una rimonta è stato però sventato immediatamente. Nel quarto set, capitan Destefanis e compagne hanno ripreso in mano il pallino del gioco, chiudendo la pratica per 3-1 dopo quasi due ore di gioco intenso.

Nel primo set coach Demichelis recupera finalmente Nardoianni e schiera Venco al palleggio con Di Blasi opposto, Vione e Destefanis al centro, Lancieri e Marchioni in banda e Lazzarin libero. Dopo un’iniziale fase di studio punto a punto, le padrone di casa prendono il comando: grazie al turno al servizio di Marchioni, la MTS scava un solco di tre punti (17-14), costringendo coach Di Martino al primo time-out. Marino subentra a Di Blasi in battuta e, supportata da una difesa impeccabile, contribuisce ad allungare fino al 21-16, momento del secondo time-out discrezionale per il Rivarolo. Nel finale di set è capitan Destefanis a firmare il 24° punto con un primo tempo fulmineo, innescato da un’alzata ad una mano di Venco. Il set point porta invece la firma di Marino (rimasta in campo come opposto), il cui attacco non lascia scampo alla difesa avversaria.

Inizio di secondo set speculare al precedente: dopo un equilibrio fino al 7 pari, le padrone di casa prendono nuovamente il largo. Il parziale si spacca definitivamente con Lancieri al servizio, protagonista di un break di 6 punti che proietta l'MTS sul 22-14. Il set point arriva grazie a un errore in palleggio del Rivarolo, mentre il punto del definitivo 25-17 è un preciso lungolinea di Marchioni.

Avanti di due set, Destefanis e compagne attendono la reazione rabbiosa delle avversarie, che però fatica ad arrivare. Le santenesi partono bene anche nella terza frazione (5-3), ma il Rivarolo non molla, recupera lo svantaggio e ristabilisce l'equilibrio. Approfittando di alcune imprecisioni locali, le ospiti passano a condurre 12-8 e mantengono il controllo fino al 16-20; a questo punto coach Demichelis chiama il secondo time-out per scuotere le sue ragazze. La reazione è immediata: le santenesi ricuciono lo strappo e agguantano il 20 pari. La lotta prosegue punto a punto fino ai vantaggi: sul 25 pari un ace delle ospiti e un beffardo pallonetto dietro il muro santenese consegnano il set al Rivarolo (25-27).

Il quarto set ricalca l'andamento dei primi due: dopo una fase di equilibrio fino al 7-7, la formazione di casa accelera prepotentemente portandosi prima sull'11-7 e poi sul 17-12. Il dominio santenese prosegue senza intoppi fino al termine della frazione, quando una fast di capitan Destefanis chiude definitivamente le ostilità sul 25-19.

La prossima partita delle santenesi sarà in trasferta a Cardano al Campo contro il Satinox seconda forza del campionato.

MTS SER SANTENA - FINIMPIANTI-GP RIVAROLO 3-1

Parziali (25-18, 25-17, 25-27, 25-19)

MTS SER SANTENA: Lancieri, Vasca, Cadamuro, Vione, Venco, Nardoianni, Marino, Di Blasi, Marchioni, Destefanis (K), Zapryanova, Frascella. Liberi: Lazzarin, Ponassi. Allenatori: Demichelis, Romero.