Club76: i risultati del weekend

Ecco i risultati del weekend del Club76. In Serie A1 le ragazze di coach Nicola Negro chiudono la stagione nel migliore dei modi. La finale dei Playoff Challenge vede le biancoblù superare 3-0 (25-23, 25-18, 25-15) la Honda Cuneo Granda Volley, conquistando la qualificazione a una coppa europea per il quinto anno consecutivo.

In Serie B1 il Club 76 Fenera Chieri vince 1-3 contro Volley Academy Volpiano (24-26, 25-18, 18-25, 12-25). Una bella vittoria in trasferta regala a Chieri una nuova soddisfazione e punti preziosi nella corsa alla salvezza. Le ragazze di Coach Milano vincono la gara meritatamente e condannano le avversarie alla retrocessione. Da segnalare i 15 punti di Musaj, i 12 di Arbore e i 10 per Occelli e Faleschini. Prossima gara sabato 25 aprile alle 18,30 al PalaFenera contro Pallavolo Florens.

Domenica 26 aprile la Final Four regionale U18.

In U16 Regionale il Club76 L'Alba Volley vince 3-0 contro CUS Pianezza Volley Lab (25-18, 25-17, 25-15). Con un’ottima prestazione da parte di tutte le ragazze, le albesi si aggiudicano il pass per le Final Four, che si terranno domenica 3 maggio.

In U16 Regionale il Club76 Playasti vince 3-0 contro Igor Volley (25-14, 25-16, 25-19). Con questa partita, affrontata e giocata con la giusta concentrazione e grinta, le biancoblù hanno l' accesso diretto alla Final-Four regionale. Tra due settimane in palio il titolo regionale e l'accesso alle finali nazionali di categoria.

In Serie C il Club76 Playasti cede 0-3 contro AF Volley (20-25, 23-25, 23-25). Contro la forte compagine di San Mauro Torinese, le “clubbine” partono in difficoltà, nel corso di una sconfitta comunque giocata al meglio.

In Serie D il Club76 L’Alba Volley inciampa 3-0 contro Cemental Marene (25-21, 25-16, 25-12). Partita impegnativa con un avversario esperto che lotta per i playoff. Le albesi non riescono a esprimere il loro gioco e non rimangono lucide contro Marene.

In U13 nella Finale AT-CN il Club76 Playasti vince su Jolly Castagnole 3-1 (23-25, 25-17, 25-15, 25-17). Domenica prossima l'avvio della fase regionale.