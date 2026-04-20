Impresa GRANTORINO, i gialloblù espugnano Lucca

La striscia vincente di GRANTORINO nel finale della stagione regolare non si interrompe, nemmeno sul campo della capolista Basketball Lucca . Nella penultima giornata di Serie B Interregionale i gialloblù hanno sbancato il Palatagliate con il punteggio di 62-72 , ribaltando il pronostico della vigilia. Con questa vittoria, oltre a scavalcare Junior Casale per salire al 13° posto, GRANTORINO ha infatti spezzato la serie di sedici vittorie consecutive dei lucchesi, che fino a questo momento avevano dominato la seconda metà di campionato da imbattuti. A brillare per i gialloblù sono stati Zumstein (20 punti) e Ficetti (18 punti), entrambi in doppia doppia.

LA GARA

GRANTORINO parte forte e con la tripla di Fracasso firma il primo break (4-12) a metà periodo. Lucca reagisce con le realizzazioni di Valentini, ma nel finale di quarto sono ancora i gialloblù a condurre il match: Bossola e Zumstein mettono a segno un parziale di 0-10 che costringe Lucca a inseguire al termine del primo periodo (8-22). Il secondo quarto vede il rientro dei padroni di casa. Dopo il buon avvio firmato da Fracasso e Grillo, Dubois si carica sulle spalle i toscani, che con i due liberi di Del Debbio agguantano il pareggio (36-36). Ai punti di Ficetti segue la risposta di Dubois e le due squadre vanno all'intervallo in perfetta parità (38-38).

Il rientro in campo è all'insegna dell'equilibrio. In un terzo periodo serrato GRANTORINO torna avanti con Ficetti e Barla, poi i punti di Drocker consentono ai padroni di casa di pareggiare e tornare avanti. Con un quarto ancora da giocare Lucca conduce sul 51-49. L'ultimo parziale sancisce la vittoria di GRANTORINO: i gialloblù ritrovano la lucidità dell'avvio di gara e tornano avanti con i due liberi di Ficetti, prima della tripla di Bertaina e dei tre liberi messi a segno da Bossola che spaccano la partita. Nel finale GRANTORINO non trema: alla sirena è 62-72.

IL PROSSIMO MATCH

La stagione regolare si chiuderà sabato 25 aprile, quando GRANTORINO ospiterà Don Bosco Crocetta al Palaeinaudi con palla a due alle 19:00. Il derby torinese sarà decisivo per il posizionamento dei gialloblù, che ne definirà l'accoppiamento nel primo turno di playout.

TABELLINI

Basketball Club Lucca - GRANTORINO Basketball Draft 62-72

Parziali (8-22, 30-16, 13-11, 11-23)

Basketball Club Lucca: Landucci, Valentini 4, Drocker 13, Donati ne, Maltagliati ne, Dubois 19, Barsanti ne, Simonetti 5, Del Debbio 6, Pierini, Pichi 3, Trentin 12. All. Olivieri

GRANTORINO Basketball Draft: Bertaina 3, Bossola 7, Zumstein 20, Ficetti 18, Losito, Fracasso 9, Grillo 2, Obaseki, Barla 8, Mancino 5, Ventigeno. All. Ancona, Ass. Agnelli