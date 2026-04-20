Eurogymnica - Twirling: seconda prova di Coppa Italia e del Campionato di serie C e B

Dopo il buon inizio stagionale, le EGirls sono tornate in campo nel weekend del 18 e 19 aprile a Cantalupa, per la seconda prova di Coppa Italia e del Campionato di Serie C e B di twirling .

Nella giornata di sabato, dedicata alla Coppa Italia, nella categoria Solo Cadetti Beginners, Giada Amatuzzo si è classificata 10ª, Elisa Mazzone 8ª, mentre Gaia Bria ha conquistato un brillante 2° posto e Irene Lamanna è salita sul gradino più alto del podio. Ottimi risultati anche nella categoria Solo Cadetti livello B, dove Diana Ferrone ha ottenuto la medaglia d’oro e Virginia Lamberti quella d’argento, invertendo così le posizioni della volta precedente. Tra le Youth Beginners, Sofia Loffredo ha chiuso al 5° posto e Viola Barberis al 6°. Nella categoria Solo Youth livello B, Greta Quaglio si è classificata 13ª, Alice Trapella 12ª, Greta Maida 11ª, Stella Semenza 8ª, Elena Remotti 7ª e Chiara Zecchino ha raggiunto un buon 6° posto. Ginevra Tricarico ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Solo Junior B, mentre nella specialità 2 bastoni ha migliorato ulteriormente la prestazione salendo sul secondo gradino del podio. Matilde Occleppo, impegnata nello X-Strut Senior, ha gareggiato senza avversarie, mentre nella specialità Freestyle, questa volta nel livello B, ha ottenuto un ottimo 3° posto. Segnali positivi anche dall’Artistic Group Junior di Serie C che, pur mantenendo il 5° posto, ha mostrato evidenti miglioramenti nell’esecuzione rispetto alla prova precedente.

La giornata di domenica ha regalato ulteriori soddisfazioni, soprattutto grazie alle più giovani del gruppo, che stanno dimostrando una crescita costante. Nella categoria Freestyle Cadetti C, Marika Vecchio e Viola Causone sono state tra le assolute protagoniste di giornata. Le due atlete, ancora giovanissime, hanno dapprima chiuso il corpo libero a pari merito al primo posto. Nella prova con attrezzo, Marika ha eseguito un esercizio pulito e senza cadute, conquistando con merito la medaglia d’oro, mentre Viola ha ottenuto un eccellente secondo posto, confermando grande solidità. La loro intesa e il loro percorso di crescita si sono confermati anche nella categoria Duo Cadetti Serie C, dove hanno nuovamente dominato la gara conquistando il primo posto. Continua il percorso di crescita di Noemi Orrù che, in una categoria più numerosa, ha chiuso al 13° posto con una buona prestazione.

Grande soddisfazione per Sofia Castelmaro che, nella categoria Freestyle Junior Serie B, ha conquistato la medaglia d’oro. Viola Burzio, invece, ha chiuso al 12° posto nella categoria Freestyle Senior Serie B. Meno fortunata la prova del Duo Junior Serie B, dove Emma Ferraris e Sofia Castelmaro, a causa di qualche errore insolito, hanno concluso al 4° posto. La coppia dovrà ora lottare per mantenere un piazzamento da podio e conquistare l’accesso alla finale. A chiudere il weekend, il Team Senior Serie B, che ha ottenuto un buon 3° posto, confermando la collaborazione vincente tra Eurogymnica e Gymnica Moncalieri.