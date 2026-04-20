PALLAMANO DERTHONA: le partite di domenica

Under 16

A.S.D. Pallamano Derthona – Metelli Cologne 32-23

Un Derthona solido e convincente domina i pari categoria del Cologne, per l’occasione presenti con molti giovani in campo.

Padroni di casa subito in vantaggio grazie ai gol di Edoardo Gobbo e alle parate di Alessandro Gatti. Quest’ultimo, a causa di un contrasto duro, è costretto a lasciare il campo per metà partita, ma Stefan Gradinaru lo sostituisce degnamente e gli equilibri non mutano. Si va a riposo sul 19 a 8.

Nel secondo tempo, dopo aver ulteriormente aumentato il vantaggio, coach Nystrup dà il via alle rotazioni e il Cologne riesce a recuperare qualcosa, sfruttando anche un’espulsione di Calin per somma di sospensioni. I Leoni stringono i denti e fissano il risultato sul netto 32 a 23.

Pernille Nystrup commenta: «Grande partita dei ragazzi. Oggi li ho visti scendere in campo con concentrazione e convinzione dal primo all’ultimo minuto, e questo ha fatto la differenza. Si percepisce chiaramente il percorso che stanno facendo: i miglioramenti sono evidenti in ogni fase del gioco. Sono molto soddisfatta della prestazione di oggi e di come hanno interpretato la partita.»

Sono scesi in campo: Battiston Alberto, Calin Francesco, Gatti Alessandro, Gatti Riccardo, Gobbo Edoardo, Gradinaru Stefan, Nalin Noà, Pagliaro Martino, Sturzu Alessandro, Vettore Tommaso. All. Pernille Nystrup, vice Marco Affricano.

UNDER 14

ABC Bordighera – A.S.D. Pallamano Derthona 31-16

A.S.D. Pallamano Derthona – G.S. San Martino 28-17

Lunga e impegnativa trasferta a Bordighera, per i giovani Leoni di coach Affricano, per il quarto e ultimo concentramento della prima parte del Campionato Under 14.

I padroni di casa si presentano in campo con una formazione fisicamente superiore a quella del Derthona. Gli ospiti mettono in campo tutti i loro progressi di questi mesi e contengono lo svantaggio per quasi tutto l’incontro. Solo le rotazioni a fine partita consentono al Bordighera di aumentare il vantaggio.

Completamente opposto l’esito della seconda partita: i ragazzi di Affricano prendono rapidamente il controllo della partita e lasciano pochi spazi agli avversari, esprimendo un ottimo gioco di squadra e portando a casa due punti che consolidano il quinto posto nel girone.

Nei prossimi giorni sarà stabilito il calendario della seconda fase, i cui tre concentramenti previsti porteranno a conclusione il campionato.

« È stata un’ottima giornata – riassume coach Affricano -. Il Bordighera ha ottimi elementi, siamo stati sotto, sì, ma esprimendo comunque un buon gioco; di più sarebbe stato difficile fare. Il San Martino è venuto con una formazione più giovane ed è stato più facile, ma comunque abbiamo vinto grazie ancora alle qualità maturate. È stata una giornata molto positiva, dove i ragazzi hanno mostrato ottimi segnali di crescita. Ora dobbiamo solo continuare ad allenarci, per superare le prossime sfide».

Sono scesi in campo: Carca Edoardo, Cunsolo Ettore, D'Ambrosio Ismaele, Erriu Samuele, Guatelli Eric, Manciagli Sebastiano, Muzzin Leonardo, Pennella Andrea, Pernigotti Jacopo, Pernigotti Marco, Perrotta Gabriele, Repetto Edoardo, Vanni Valerio. Allenatore Marco Affricano.