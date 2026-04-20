PALLAMANO DERTHONA: le partite di domenica

Under 16
A.S.D. Pallamano Derthona – Metelli Cologne 32-23
Un Derthona solido e convincente domina i pari categoria del Cologne, per l’occasione presenti con molti giovani in campo.
Padroni di casa subito in vantaggio grazie ai gol di Edoardo Gobbo e alle parate di Alessandro Gatti. Quest’ultimo, a causa di un contrasto duro, è costretto a lasciare il campo per metà partita, ma Stefan Gradinaru lo sostituisce degnamente e gli equilibri non mutano. Si va a riposo sul 19 a 8.
Nel secondo tempo, dopo aver ulteriormente aumentato il vantaggio, coach Nystrup dà il via alle rotazioni e il Cologne riesce a recuperare qualcosa, sfruttando anche un’espulsione di Calin per somma di sospensioni. I Leoni stringono i denti e fissano il risultato sul netto 32 a 23.
Pernille Nystrup commenta: «Grande partita dei ragazzi. Oggi li ho visti scendere in campo con concentrazione e convinzione dal primo all’ultimo minuto, e questo ha fatto la differenza. Si percepisce chiaramente il percorso che stanno facendo: i miglioramenti sono evidenti in ogni fase del gioco. Sono molto soddisfatta della prestazione di oggi e di come hanno interpretato la partita.»
Sono scesi in campo: Battiston Alberto, Calin Francesco, Gatti Alessandro, Gatti Riccardo, Gobbo Edoardo, Gradinaru Stefan, Nalin Noà, Pagliaro Martino, Sturzu Alessandro, Vettore Tommaso. All. Pernille Nystrup, vice Marco Affricano.
UNDER 14
ABC Bordighera – A.S.D. Pallamano Derthona 31-16
A.S.D. Pallamano Derthona – G.S. San Martino 28-17
Lunga e impegnativa trasferta a Bordighera, per i giovani Leoni di coach Affricano, per il quarto e ultimo concentramento della prima parte del Campionato Under 14.
I padroni di casa si presentano in campo con una formazione fisicamente superiore a quella del Derthona. Gli ospiti mettono in campo tutti i loro progressi di questi mesi e contengono lo svantaggio per quasi tutto l’incontro. Solo le rotazioni a fine partita consentono al Bordighera di aumentare il vantaggio.
Completamente opposto l’esito della seconda partita: i ragazzi di Affricano prendono rapidamente il controllo della partita e lasciano pochi spazi agli avversari, esprimendo un ottimo gioco di squadra e portando a casa due punti che consolidano il quinto posto nel girone.
Nei prossimi giorni sarà stabilito il calendario della seconda fase, i cui tre concentramenti previsti porteranno a conclusione il campionato.
«È stata un’ottima giornata – riassume coach Affricano -. Il Bordighera ha ottimi elementi, siamo stati sotto, sì, ma esprimendo comunque un buon gioco; di più sarebbe stato difficile fare. Il San Martino è venuto con una formazione più giovane ed è stato più facile, ma comunque abbiamo vinto grazie ancora alle qualità maturate. È stata una giornata molto positiva, dove i ragazzi hanno mostrato ottimi segnali di crescita. Ora dobbiamo solo continuare ad allenarci, per superare le prossime sfide».
Sono scesi in campo: Carca Edoardo, Cunsolo Ettore, D'Ambrosio Ismaele, Erriu Samuele, Guatelli Eric, Manciagli Sebastiano, Muzzin Leonardo, Pennella Andrea, Pernigotti Jacopo, Pernigotti Marco, Perrotta Gabriele, Repetto Edoardo, Vanni Valerio. Allenatore Marco Affricano.
PROSSIMI IMPEGNI: domenica 26 aprile alle 16.00, la prima squadra ospiterà il GS Molteno, per il girone Gold del campionato di Serie B.