Cuneo Volley, Nathan Feral confermato in biancoblù

Ufficializzato direttamente al “Volley mercato” di Bologna all’ultimo giorno utile la scorsa estate, oggi la conferma dell’ingaggio di Nathan Feral inaugura il roster di Cuneo che affronterà la SuperLega nel campionato 2026•2027.

Il giovane talento francese, già convocato tre giorni fa in nazionale per gli allenamenti estivi, in questa sua prima stagione nel campionato di SuperLega, con 329 punti personali realizzati in regular season (349 compresi i Play Off 5° posto), si piazza al 4° posto nella classifica dei marcatori 2025/2026 e al 3° posto tra gli opposti, dietro a Reggers (Milano) e Masulovic (Padova).

Sulla conferma di Nathan a Cuneo, queste le parole del DS Paolo Brugiafreddo: «Siamo molto contenti di proseguire il percorso intrapreso un anno fa con Nathan, un ragazzo che ha assolutamente rispettato le attese che avevamo nei suoi confronti, un atleta che ha dimostrato grande professionalità, grandi valori umani, attaccamento alla causa del Club e che da un punto di vista tecnico atletico ha fatto dei progressi importanti, forse situazioni non visibili agli occhi di tutti, però noi siamo consapevoli che sta facendo un percorso di crescita veramente consistente e ci auguriamo che lo possa portare ai livelli a cui ambisce. Crediamo che la nuova struttura della squadra possa in qualche modo esaltare alcune sue caratteristiche e personalmente non vedo l’ora di ripartire con una nuova stagione insieme a lui perché la volontà di proseguire il percorso iniziato e portarlo a termine gli uni accanto all’altro è tanta. Siamo ovviamente orgogliosi di aver contribuito alla sua convocazione in nazionale francese e gli auguro di fare bene in questo periodo estivo e di potersi ritagliare uno spazio importante».

L’opposto transalpino ha così commentato la sua prima stagione a Cuneo e in SuperLega e il prosieguo del suo percorso in biancoblù: «Sono molto orgoglioso del mio piazzamento personale in questa prima stagione in SuperLega, ho imparato tanto e mi sono divertito molto a giocare in un campionato così competitivo. L'atmosfera al palazzetto è fantastica: i tifosi sono davvero presenti sia in casa che in trasferta e per questo vorrei ringraziarli davvero per il supporto durante tutta la stagione. Non vedo l'ora che inizi la prossima stagione, ripartendo con una nuova squadra e una nuova dinamica. Spero che insieme potremo fare un ulteriore passo in avanti».

Non ci resta che augurargli una buona estate in Nazionale “avec Les Bleus”!