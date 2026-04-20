BEA resiste un tempo, la capolista Cus difende il fattore campo

LA GARA

L’approccio dei Leopardi alla complessa sfida è buono. Fin dalla palla a due, i ragazzi di coach Conti si attengono al piano partita preparato in settimana. La difesa arancione si dimostra solida e aggressiva, imbrigliando i meccanismi offensivi del CUS e impedendo le facili transizioni avversarie. Dall’altra parte del campo, l’attacco chierese lavora con intelligenza e pazienza: le incursioni nel pitturato permettono di caricare di falli i lunghi avversari. Nonostante l’impatto fisico dei padroni di casa, il primo periodo si chiude con uno scarto ridotto. Il secondo quarto è probabilmente il momento migliore della gara per BEA. L’energia dei Leopardi resta altissima e la capolista incappa in diverse difficoltà. Fatone dimostra grande personalità mettendosi in luce contro la difesa schierata, ben supportato dalle giocate di Tagliano e dall’immancabile presenza di Drame e Gatti sotto i tabelloni. Il grande sforzo collettivo viene premiato da un parziale a favore dei chieresi, che rientrano negli spogliatoi per la pausa lunga a stretto contatto, sul 37-33, compiendo l’impresa di tenere l’attacco più prolifico del torneo a soli trentasette punti in venti minuti.

Al rientro sul parquet, tuttavia, la musica cambia radicalmente. Il CUS Torino esce dagli spogliatoi con rinnovata aggressività, trascinato dalle folate di Mortarino, e alza vertiginosamente le proprie percentuali al tiro. Di contro, l’enorme dispendio energetico del primo tempo e le rotazioni molto corte iniziano a presentare il conto in casa BEA. L’intensità arancione si abbassa, concedendo agli universitari tiri aperti e contropiedi facili. L’inerzia del match si ribalta: i padroni di casa firmano un break pesantissimo che scava un solco incolmabile, chiudendo la terza frazione sul 59-40. Gli ultimi dieci minuti diventano così una formalità per la capolista, che si limita a gestire l’ampio vantaggio acquisito. I Leopardi provano con grande orgoglio a restare aggrappati alla contesa grazie a di Ferraresi, De Santis e Dioum, ma la stanchezza ormai attanaglia le gambe dei giocatori chieresi, impedendo qualsiasi tentativo di rimonta. Il CUS Torino continua a macinare gioco con estrema fluidità, allargando ulteriormente il divario fino al definitivo 84-51 del suono della sirena.

IL COMMENTO

«Abbiamo avuto un buonissimo approccio alla gara, disputando due quarti di alto livello e mettendo in difficoltà il CUS sotto tutti i punti di vista – commenta coach Alex D’Arrigo – Siamo stati attenti in difesa, tenendo la capolista a soli 37 punti all’intervallo, che non è mai una cosa facile. In attacco abbiamo rispettato il piano partita, essendo bravi a caricare di falli i loro giocatori più importanti. Dal terzo quarto in poi, i padroni di casa sono usciti fuori e hanno aumentato sensibilmente le loro percentuali al tiro, mentre noi abbiamo inevitabilmente abbassato l’energia. Contro una squadra di questa caratura non ce lo si può permettere: abbiamo concesso tiri troppo comodi e contropiedi troppo semplici per chi sta affrontando la prima in classifica. Certamente, avendo a disposizione rotazioni molto corte, è stato difficile tenere l’energia sempre alta per tutti e quaranta i minuti».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Messa alle spalle la proibitiva trasferta torinese, i Leopardi tornano a casa per l’ultimo impegno casalingo della stagione regolare. L’appuntamento è per domenica 26 aprile al PalaGialdo, con palla a due in programma alle ore 18:00, per l’importante sfida con ABET Basket Bra.

CUS TORINO-BEA CHIERI 84-51

Parziali (20-14, 37-33, 59-40)

CUS: Mortarino 20, Porcella M. 8, Pasqualini 8, Trinchero 8, Porcella An. 6, Fontanarosa 6, Paletto 6, Conti F. 5, Marangon 5, Bagnati NE. All. Porcella Al.

BEA: Fatone 11, Tagliano 8, Drame 7, Gatti 6, Ferraresi 6, De Santis 5, Dioum 4, Ruà 4, Viggiano, Giacomelli NE. All. Conti F., 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Acc. Monteleone