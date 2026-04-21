Pickleball: grande successo al Club Green Park di Rivoli

Due giornate intense, spettacolari e ricche di agonismo quelle andate in scena sabato 18 e domenica 19 aprile al Green Park di Rivoli, teatro del Campionato Interregionale Piemonte–Valle d’Aosta di Pickleball , valido come prova di qualificazione ai Campionati Italiani 2026. L’evento, con un montepremi complessivo di 1500 euro, ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutto il territorio, distribuiti tra cinque categorie: singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile e doppio misto. A confermare la crescita del movimento anche i numeri: 16 partecipanti nel singolare maschile, 18 nel doppio maschile open e 14 nel doppio misto, a cui si aggiungono i tabelloni femminili.

Nel tabellone più affollato del torneo, a imporsi è stato Andrea Leonardi, protagonista di un percorso solido e convincente. Dopo aver superato avversari di alto livello, Leonardi ha conquistato il titolo battendo in finale Enrico Sibona con il punteggio di 8/11 11/7 11/4, al termine di una partita combattuta soprattutto nei primi due set.

Nel doppio maschile open vittoria per la coppia Enrico Sibona – Daniele Allario, che ha mostrato grande affiatamento e qualità tecnica per tutto il torneo. In finale hanno superato Castella/Massolino con il punteggio di 11/3 7/11 11/7, dimostrando superiorità nei momenti decisivi.

Nel doppio misto successo per Enrico Sibona e Vittoria De Pasquale, che si impongono in finale contro Clara Graziano e Daniele Allario con il punteggio di 11/7 11/4.

Nel singolare femminile vittoria per Petra Senesi, che ha avuto la meglio su Clara Graziano in finale con il punteggio di 11/8 6/11 12/10, al termine di una sfida molto equilibrata.

Nel doppio femminile, successo per la coppia Gaia Michelle – Cinzia Pelazza, capaci di imporsi con un perentorio 11/6 11/7 sulla coppia Petra Senesi - Clara Graziano.