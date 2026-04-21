Asti KT primo nel campionato di C1 UISP di Hitball

Domenica 19 aprile, a Torino, l' Asti KT ha affrontato i team locali Overhit e Golden Hunters dell'ASD Sinombre con le gare valevoli per il campionato di serie C1 UISP di hit ball , due gare importanti per la stagione della formazione dell' ASD Rainbow Planet poiché una sola vittoria avrebbe voluto dire primo posto matematico in questa categoria.

Giornata non facile da gestire visto che ad affrontare gli Alfieri troviamo due compagini in corsa entrambe per il terzo posto e per le assenze di Francesco Pellitteri, Andrea Biletta e Claudio Corso, a cui si aggiunge il fatto che i due match sono stati programmati con una pausa di appena trenta minuti tra uno e l’altro.

A compensare queste criticità c'è la voglia di vincere e la consapevolezza di un gruppo sempre più in crescita che si è espresso al meglio soprattutto coi nuovi innesti di quest'anno, Francesco Roggero e Artur Daniel Szlachetka, che anche in quest'occasione hanno fatto vedere un importante progresso.

La prima partita mette al confronto Asti KT con Orbahit con gli astigiani che provano sin da subito a creare il vuoto ma con gli avversari che reggono per tutto il primo tempo concedendo solo un vantaggio di +13 punti. Nella ripresa un Rinaldi incontenibile in fase d'attacco dà quello sprint che è mancato nel corso dei primi 15 minuti e grazie a questo turbo l'Asti chiude la sfida sul 91-61 vincendo così matematicamente la serie C1.

Nel secondo match capitan Goi e compagni continuano a macinare gioco e partono col botto accelerando già dalle prime azioni e trovandosi dopo soli 5 minuti con un vantaggio di +10 punti. Purtroppo per gli Alfieri il doppio impegno ravvicinato si fa sentire e i Golden Hunters sono bravissimi a prendere le misure anche se non riescono mai ad accorciare del tutto lo svantaggio precedentemente accumulato. Nel finale di gara tre bombe dalla difesa accorciano di molto il tesoretto dell'Asti KT ma quello che ne rimane è più che sufficiente per far registrare un'altra vittoria, la più risicata della stagione (79-74).

Per Golden Hunters c'è la magra consolazione di essere l'unica formazione quest'anno ad aver vinto due parziali di gara con gli Astigiani e di essere quella con la "migliore" differenza reti nelle due sfide giocate (-15). Per le squadre torinesi comunque la situazione per il bronzo non è compromessa visto che le vittorie sull'Orba in Black, ottenute sempre nella giornata di domenica, li tengono in scia di Orbahit ora in vantaggio di soli 3 punti.

Sempre per il campionato di serie C1 nella serata di giovedì ad Orbassano è andato in scena il derby fra Purple Hit e Orbahit coi primi vittoriosi per 73-70. Un successo di misura che permette loro di guadagnare matematicamente la seconda piazza e di prepararsi ai play off contro la penultima forza del campionato di B2.