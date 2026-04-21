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Il Volley Parella Torino protagonista alla Final Twelve del Campionato Territoriale 3vs3

I piccoli vptboyz hanno portato a casa il titolo territoriale ed un ottimo 6° posto finale con le due squadre partecipanti
3 min
Il Volley Parella Torino protagonista alla Final Twelve del Campionato Territoriale 3vs3

Si è svolta domenica 19 Aprile 2026 il titolo provinciale U13M 3VS3: ancora una volta protagonista il Volley Parella Torino che si è laureato campione territoriale U13 maschile (4° titolo provinciale della stagione) e ha chiuso con un ottimo 6° posto finale qualificandosi di diritto alla Fase Regionale!

Al palasport di Caluso, splendidamente organizzate dalla società Basso Canavese Volley, si sono affrontate le 12 migliori formazioni territoriali che hanno dato vita ad una giornata di pallavolo e di sano agonismo che ha visto i ragazzi sfidarsi in un girone preliminare al mattino e poi in 3 turni ad eliminazione diretta a partire dai quarti di finale.

Percorso netto al mattino per la squadra VPT Obi Wan Kenobi che, con due vittorie, si è qualificata alla fase successiva come migliore formazione partecipante: quarto di finale e semifinale sorpassati con due ottime prove corali.

La finale, contro BTM Chisola Volley è stata un’altalena di emozioni tra due squadre che non si sono fatte sconti per provare a vincere il titolo: sul filo di lana sono stati i vptboyz ad avere la meglio, a coronamento di una prima parte della stagione molto positiva!

Percorso ad ostacoli invece, per VPT Chewbecca, la seconda squadra qualificata alla final twelve: il girone eliminatorio terminato in seconda posizione e una sconfitta sul filo di lana nei quarti di finale, hanno qualificato i vptboyz per il tabellone perdenti concluso con un comunque ottimo 6° posto finale!

«È stata una giornata di full immersion pallavolistica – commenta il responsabile del settore maschile – dove abbiamo visto all’opera il futuro della pallavolo territoriale! Ovvio che sia sempre bello vincere un titolo ma la cosa più positiva è stata sicuramente l’atmosfera e la passione che si è respirata in questa domenica e vedere tanti ragazzi impegnati a rincorrere un sogno sportivo!».

FINAL TWELVE U13M 3VS3

FINALE 1°-2° POSTO
VPT OBI WAN KENOBI – BTM CHISOLA VOLLEY 2-0
Parziali (15/14, 15/13)

FINALE 5°-6° POSTO
PALLAVOLO VALCHISONE – VPT CHEWBECCA 2-0
Parziali (15/12, 15/12)

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