La Supercoppa LBA apre la stagione 2026/27 alla Nova Arena di Tortona

La Supercoppa LBA 2026/27 si giocherà nella Nova Arena di Tortona. L’ufficialità è arrivata oggi dall’Assemblea di Lega Basket, che ha scelto l’impianto tortonese come sede del torneo che assegnerà il primo trofeo ufficiale della prossima stagione di Serie A. L’appuntamento è per le due semifinali di sabato 19 settembre e la finale per il titolo di domenica 20.

Unanime la soddisfazione di Gestione Cittadella, società che gestisce il palazzetto, e Derthona Basket, che nella Nova Arena ha la sua casa ed è una delle due squadre, sulle quattro partecipanti, già sicura insieme all’Olimpia Milano della qualificazione alla competizione, in virtù della finale raggiunta in Coppa Italia.

«Siamo molto soddisfatti di questa scelta e ringraziamo la Lega Basket per la fiducia riposta nella Nova Arena», dice l’Amministratore Delegato di Gestione Cittadella, Alessandro Gandolfo. «Gli ultimi mesi parlano chiaro: dopo la partita della Nazionale con l'Islanda a novembre 2025, dopo le Final 8 di Coppa Italia femminile di gennaio 2026, ora la Supercoppa. Questi eventi non capitano per caso: sono il frutto di una struttura che ha dimostrato di saper accogliere il basket che conta, generando un indotto reale per tutta la comunità. E sono il riflesso della crescita straordinaria di due squadre, Derthona Basket e BCC Derthona, che stagione dopo stagione hanno alzato il livello, portando in città competizioni e attenzione mediatica di caratura nazionale. Un ringraziamento speciale va al Derthona Basket: essere tra le quattro squadre che si giocheranno il primo trofeo della stagione dice tutto sul livello che ha raggiunto. L'Arena e il Derthona Basket si alimentano a vicenda, e questa Supercoppa è la conferma più concreta di un percorso che stiamo costruendo con grande convinzione. Siamo pronti a fare la nostra parte, come sempre.»

«Ringraziamo il presidente di Lega Basket, Maurizio Gherardini, e i colleghi presidenti delle altre Società per questa scelta che ci onora, dandoci la possibilità di ospitare il primo trofeo ufficiale della stagione 2026/27», è il commento del presidente del Derthona Basket, Marco Picchi. «Sarà l’ennesimo momento per mettere Tortona, e l’impianto sportivo che la famiglia Gavio ha voluto regalare al suo territorio, sulla cartina del basket italiano che conta. Oltretutto, il fatto di essere tra le quattro squadre partecipanti all’evento permetterà al nostro Club di vivere questa opportunità con ulteriore grande impegno e ulteriore grande voglia. E sono sicuro che i nostri tifosi sapranno dare il sostegno e la grande attenzione che merita una manifestazione così rilevante.»