Il Cuneo Volley conferma in posto quattro Alexandre Strehlau

Un’altra conferma nel roster del Cuneo Volley, che annuncia il prosieguo di Alexandre Strehlau quale schiacciatore della SuperLega biancoblù nel campionato 2026•2027.

Arrivato a Cuneo a fine dicembre 2025 dal Club francese di “Tours”, il talentuoso posto quattro transalpino ha saputo conquistarsi la fiducia e la conferma per la prossima stagione, dove sicuramente avrà modo di emergere maggiormente e mettere a punto le proprie abilità in campo.

Sulla conferma di Alexandre si è così espresso il DS Paolo Brugiafreddo: «Con piacere rinnoviamo il nostro impegno con Alex, anche perché ad onor del vero il suo impegno con noi è stato parziale essendo arrivato a stagione in corso e tra il tempo di adattamento e il finale di stagione in cui non abbiamo avuto grandi possibilità di vederlo all’opera al 100% delle sue possibilità a causa di qualche problema fisico. Tuttavia, abbiamo avuto modo di ammirare durante la settimana di allenamento tutte le sue possibilità e crediamo possa davvero essere un valore aggiunto per la nostra squadra nella prossima stagione. Avrà sicuramente modo di ritagliarsi degli spazi importanti per continuare la sua crescita e il suo affinamento tecnico. Crediamo che anche dal punto di vista caratteriale si sia integrato bene in questo scorcio di stagione finale e che possa altrettanto impostare da subito un rapporto molto costruttivo con il resto della squadra per la prossima stagione. Siamo, ribadisco, molto fiduciosi che possa completare il suo percorso di crescita tecnico in modo tale da essere assolutamente determinante anche in SuperLega».

Lo stesso Alexandre ha dichiarato di avere grandi ambizioni per la prossima stagione: «Cuneo e la sua realtà credo siano il posto giusto per crescere in un ambiente positivo. Sono certo che con qualche fastidio fisico in meno sarei riuscito ad essere più sicuro di me in alcune cose, sicuramente era un ambiente nuovo per me e l’adattamento ha i suoi tempi, quindi so di poter fare meglio. Il mio obiettivo per la prossima stagione è avere maggiore stabilità e perché no, cercare di arrivare in cima alla classifica dei marcatori».

Con queste premesse, non vediamo l’ora di ritrovarlo in palestra all’opera per la prossima stagione! Nel frattempo gli auguriamo di rientrare tra i convocati nella Nazionale francese per un’estate con “Les Blues”.