Serie C Femminile - BEA supera Accademia Vco, prima vittoria nella Seconda Fase

Giovedì 16 e domenica 19 aprile 2026 la Prima Squadra femminile BEA Chieri è scesa in campo per la terza e la quarta gara della seconda fase Coppa del campionato di Serie C. Nel turno infrasettimanale con Polisportiva San Giacomo, in trasferta, le Leoparde se la giocano fino alla fine per ricucire il piccolo margine di svantaggio accumulato nella prima parte di gara. Alla fine, solo quattro lunghezze le separano dalle avversarie, a cui vanno i due punti per la classifica generale (46-42).

Scenario diverso nello scontro in casa con Accademia Vco, come BEA alla ricerca della prima vittoria nella seconda fase. Le Arancioni riescono da subito a costruire un discreto margine di vantaggio (+8 dopo i primi dieci minuti), poi aumentato progressivamente nel corso della gara. La squadra mostra ottimi segnali di cresciuta soprattuto in attacco, con buon giro di palla e fluidità. Alcune sbavature difensive non influiscono sul risultato, con le Leoparde sopra di 14 lunghezze alla sirena finale (68-54).

Commenta Coach Colò: «Soprattutto la seconda gara di questa settimana, è stata interpretata con grande serietà, sia dal punto di vista tattico che nell’approccio generale. Sono molto contento della serietà e del’impegno dimostrati da tutte le giocatrici. Ora inizia il girone di ritorno, con la trasferta contro Campus Monferrato. L’atteggiamento della squadra è quello giusto e questo lascia ben sperare: andremo a giocarci la partita fino alla fine».

POLISPORTIVA SAN GIACOMO-BEA CHIERI 46-42

Parziali (12-6; 26-14; 34-28)

BEA Chieri: Garavelli 7, Bagnilo 8, Golè 10, Corrieri 4, Bardascino, Tarantini 1, Uggè 4, Volpe, Morra 8, Aquini. All. Colò, Ass. D'Angelo.

BEA CHIERI-ACCADEMIA VCO 68-54

Parziali (19-11; 35-23; 52-31)

BEA Chieri: Garavelli 12, Bagnulo 6, Golè 18, Favata 2,Corrieri, Bardascino 3, Tarantini 4, Uggè 6, Volpe 3, Morra 4, Ghibaudo 8, Aquini 2. All. Coló, Ass. D’Angelo, Acc. Volpe.