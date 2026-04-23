Ottime prove degli Allievi VTT nel Tennis Trophy Kinder alla Best Point di Cuneo

Il tennis giovanile regionale è sempre più all’insegna degli allievi della Scuola Tennis della VTT di Lagnasco. Si è conclusa ieri sui campi della Best Point di Cuneo la tappa del Tennis Trophy Kinder Joy of Moving che vede oltre 100 appuntamenti in tour per i circoli italiani con Master finale fissato nel 2026 a Roma dal 19 al 27 agosto. Sono stati 40 gli allievi della VTT che hanno preso il via nella tappa cuneese ed alcuni di loro hanno chiuso l’impegno con ottimi risultati.

Come sempre in primo piano lo staff tecnico della VTT, con i suoi maestri che seguono gli allievi sia durante i tornei delle diverse categorie, al pari di ciò che succede nei raduni tecnici e negli stage. Un lavoro d’insieme che esalta le individualità e contribuisce a fare squadra, pur in uno sport molto individuale come il tennis. Nella categoria under 9 ad aggiudicarsi la contesa è stata Beatrice Caffaro che ha superato nel match decisivo la compagna di circolo e allenamenti Ginevra Demarchi. Un derby che ha dato ancora più sapore al torneo delle due tenniste della VTT e alla Scuola Tennis alla quale appartengono.

Grande prestazione per Lorenzo America che si è imposto tra gli under 11. Un premio alla sua determinazione che trova esternazione nello spirito competitivo di cui dispone.

Ma le soddisfazioni in casa VTT non sono finite. Marta Bruna ha raggiunto la finale nella categoria under 12 mettendo in mostra talento, crescita costante e carattere.

«Risultati – sottolinea la dirigenza VTT – frutto di sacrificio, sogni che senza esasperazioni si realizzano, step by step, tanto cuore. Il futuro è dalla loro parte e noi siamo fieri di accompagnarli in questo percorso».

Chiudiamo con una nota sui raduni regionali ai quali hanno partecipato Beatrice Caffaro e Ginevra Demarchi tra le 2017, Lorenzo America e Giovanni Ferrato tra i 2015. Sono occasioni importanti di allenamento e confronto con i migliori atleti della loro annata su scala regionale, oltre che con i maestri, per proseguire nel percorso di crescita virtuoso.