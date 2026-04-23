È festa: Il Volley Busca femminile è in Serie C

Sabato sera, tra le mura amiche, era tempo di derby e scontro diretto con le più immediate inseguitrici del Centallo e le combinazioni per festeggiare di fronte al proprio pubblico erano chiare. Con un successo pieno (3-0 o 3-1) le buschesi sarebbero state campionesse, altrimenti, in caso di tie-break o sconfitta, si sarebbe dovuto attendere almeno un’altra giornata, ma la fretta di festeggiare era troppa.

Il primo set è molto equilibrato e le due formazioni si scambiano a più riprese il comando delle operazioni. Quando la palla inizia a scottare sono però le ragazze di coach Lamberti a essere più ciniche e a indirizzare la partita dalla propria parte. Il secondo parziale è invece un monologo buschese: il 6-0 iniziale taglia le gambe a Centallo che da lì in poi non si ritrova più chiudendo il set sul 25-14. Sembra fatta, il palazzetto gremito di pubblico inizia a sussultare, ma la beffa è dietro l’angolo. Riordinate le idee, Centallo torna in campo con nuova convinzione e mette in serissima difficoltà le buschesi che, non trovando continuità, sembrano sprofondare. Le ospiti continuano a martellare fino al 15-21 quando inizia l’incredibile rimonta delle padrone di casa. In men che non si dica si arriva sul 22-21 e sulle ali dell’entusiasmo Busca chiude il discorso promozione tra la festa del suo pubblico.

«Siamo molto soddisfatti per il percorso di questa squadra e in particolare per l’imbattibilità che speriamo di portare avanti fino all’ultima partita – le parole del presidente Rosso -. Il gruppo è stato fantastico come si è visto nei momenti di difficoltà dell’ultimo set quando poi ha anche avuto la lucidità giusta per chiuderla: quest’anno è stato un nostro grande punto di forza. Personalmente ritengo che questo gruppo sia il migliore che abbia visto in questi 15 anni di organizzazione del Volley femminile a Busca e posso solamente chiedere ringraziando tutte e tutti per quanto fatto, a partire dai coach Lamberti che hanno condotto al meglio questa squadra».

«Sono molto orgoglioso del risultato che hanno centrato le ragazze, soprattutto perché questo è arrivato dopo 23 partite senza sconfitte e con l’ultimo e decisivo set vinto dopo che sono state sotto 20-13. Hanno dimostrato davvero di avere carattere – commenta il direttore generale Davide Bima -. Tre anni fa, come Cuneo Volley, abbiamo iniziato questa collaborazione come progetto “Fie” e adesso iniziamo a raccogliere i frutti. Ora ci godremo la prossima stagione in C provando a dare il massimo anche nella prossima categoria».