Nel primo anniversario della Superlega, Cuneo annuncia il rinnovo di Cavaccini

Non poteva esserci giornata più indicata del 1° anniversario della promozione in SuperLega per annunciare il rinnovo per la terza stagione consecutiva di Domenico “Mimmo” Cavaccini a Cuneo.

Inevitabile rivivere quei play off, quel giovedì 24 aprile in un palazzetto di Cuneo SOLD OUT già da diversi giorni, 4.700 persone che hanno letteralmente spinto con il loro grido, i loro applausi e il battito dei loro cuori la squadra verso la vittoria e la conquista della SuperLega.

La conferenza stampa inerente la riconferma di Cavaccini, che con la sua grinta ha saputo conquistare e incendiare il pubblico biancoblù, non poteva essere organizzata in altra giornata se non in questa, perché è proprio quel legame ad aver fatto la differenza in questo proseguimento fianco a fianco, così come non è casuale la location, ovvero la sede di Cuneo Inox che oltre ad essere lo Sponsor di maglia per il ruolo del Libero, in questi anni la Famiglia Pavan ha creato un vero legame di stima e amicizia con Mimmo.

Durante la conferenza ha così esordito il DS Paolo Brugiafreddo: «La prossima sarà la terza stagione consecutiva che Cavaccini passerà con noi, sono molto orgoglioso che si riesca a dare questa continuità perché non è assolutamente una cosa scontata. Questa continuità è frutto di un impegno a 360 gradi da parte di Mimmo, un impegno che va oltre quello che è il suo lavoro in palestra, un lavoro che porta anche al di fuori del campo e chiaramente tutto questo lo si misura con il termometro del palazzetto quando lo speaker pronuncia il suo nome e quando lui compie azioni tecniche di rilievo; in tutte le situazioni in cui lui è protagonista il pubblico glielo riconosce tutto questo enorme lavoro che fa per la squadra e per la società. Siamo pronti per “ripartire” con lui: quest’anno è stato un anno difficile, lo sapevamo tutti, il primo anno in SuperLega per noi come Società è stato complicato, un anno in cui lui ha fatto di tutto per darci una mano e siamo consapevoli che il prossimo ci prosciugherà meno energie. Dopo aver fatto una stagione di promozione e una stagione di salvezza, siamo pronti per iniziare la stagione 3.0 di Cuneo».

Lo stesso Cavaccini ha confermato l’importanza di quel legame: «Non so se la data di oggi e la mia conferenza stampa siano capitate per caso o sia una cosa voluta, ma a volte mi piace creare abbinamenti di pensiero che rendono le cose più romantiche, più speciali; e questo bacio tra le due giornate importanti mi emoziona molto! Per me il palazzetto di Cuneo è essenzialmente una cosa su tutte, che si chiama: emozione. È il posto che auguro a tutti gli sportivi di vivere una volta nella vita perché è davvero magico. Cuneo ha dimostrato che la sua gente può fare la differenza, la fa, e in merito a questo anche la piazza ha il suo bel da fare per farsi trovare pronta e mantenere il livello di fascino di calore e di passione che ha espresso finora. La salvezza, un obiettivo enorme, difficile, che sicuramente da fuori risulta meno faticoso di quello che è stato sul serio, ma forse è giusto così. Ad oggi sugli obiettivi personali posso dire che devono sempre essere in linea con quelli dell'ambiente in cui ti trovi, di conseguenza dovrò essere bravo a modularmi per quello che il momento richiede. Cercherò ovviamente sempre di dare il buon esempio e spingere al massimo ogni giorno, è l’unica cosa che so fare! Sarà un roster frizzante, molto giovane, con tanti giocatori che arrivano (spero) con la fame e l’umiltà giusta, ma con il coraggio di chi sa che può arrivare in alto. Ho deciso di restare in biancoblù perché era l’unica cosa da fare!».

Con queste affermazioni, non resta che asciugarsi “l’emozione” che ha annebbiato la vista e a qualcuno anche rigato il viso e lavorare tutta l’estate per ricaricare le batterie e farsi trovare pronti per dare alla squadra il sostegno di cui Mimmo parla.

Indi per cui, per chi non si fosse ancora abbonato, domani è l’ultimo giorno utile per abbonarsi su Liveticket.it o di persona da “Energia Pulita” in c.so Nizza a Cuneo a PREZZO PROMOZIONALE, dopodiché aumenterà.