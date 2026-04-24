FIP PIEMONTE: Finale Nazionale Under 17 Femminile

Dal 27 aprile al 3 maggio 2026, Venaria Reale e Tortona ospitano la Finale Nazionale Under 17 Femminile Trofeo Roberta Serradimigni, uno degli appuntamenti più significativi della stagione cestistica giovanile italiana. Un evento che rappresenta il punto di arrivo di un percorso di crescita tecnica e personale per le giovani atlete, inserito in un contesto che unisce competizione di alto livello e valori educativi fondamentali.

Le Finali Nazionali confermano il loro ruolo centrale all’interno del movimento, non solo come momento agonistico ma anche come esperienza formativa e di condivisione, capace di coinvolgere società, famiglie e appassionati provenienti da tutta Italia. La manifestazione si inserisce in un sistema sempre più strutturato e diffuso sul territorio, valorizzando le realtà locali e rafforzando il legame tra sport, crescita e comunità.

Venaria e Tortona diventano così per una settimana il cuore del basket giovanile femminile italiano, accogliendo le migliori 16 squadre del panorama nazionale, pronte a contendersi il titolo in un contesto di alto livello tecnico e organizzativo.

Le squadre partecipanti

A contendersi il titolo nazionale saranno 16 formazioni provenienti da tutta Italia, espressione dei migliori settori giovanili del movimento Club Basket Frascati, Faenza Basket Project, Basket Costa, Lupe San Martino,Sistema Rosa Pordenone, Umana Reyer Venezia, Libertas Moncalieri, BK Femminile Varese 95, Allianz BCC Derthona, SAP Alghero, Vis Rosa Ferrara, Jolly Basket Livorno, La Molisana Campobasso, Firenze Basketball Academy, GEAS Basket Academy, Futurosa Trieste

Composizione gironi e prime gare (1ª giornata – 27 aprile)

Girone A

G1 ore 10.00 Club Basket Frascati – Faenza Basket Project

G2 ore 12.00 Basket Costa – Lupe San Martino

Girone B

G3 ore 16.00 Sistema Rosa Pordenone – Libertas Moncalieri

G4 ore 18.00 Umana Reyer Venezia – BK Femminile Varese 95

Girone C

G5 ore 10.00 Vis Rosa Ferrara – SAP Alghero

G6 ore 12.00 Allianz BCC Derthona – Jolly Basket Livorno

Girone D

G7 ore 16.00 GEAS Basket Academy – La Molisana Campobasso

G8 ore 18.00 Firenze Basketball Academy – Futurosa Trieste

Formula e sviluppo del torneo

La fase a gironi si sviluppa su tre giornate, dal 27 al 29 aprile

2ª giornata

G9 Vincente G1 – Perdente G2

G10 Vincente G2 – Perdente G1

G11 Vincente G3 – Perdente G4

G12 Vincente G4 – Perdente G3

G13 Vincente G5 – Perdente G6

G14 Vincente G6 – Perdente G5

G15 Vincente G7 – Perdente G8

G16 Vincente G8 – Perdente G7

3ª giornata

G17 Perdente G1 – Perdente G2

G18 Vincente G1 – Vincente G2

G19 Perdente G3 – Perdente G4

G20 Vincente G3 – Vincente G4

G21 Perdente G5 – Perdente G6

G22 Vincente G5 – Vincente G6

G23 Perdente G7 – Perdente G8

G24 Vincente G7 – Vincente G8

Il 30 aprile sono in programma gli spareggi

G25 2ª Girone A – 3ª Girone B

G26 2ª Girone B – 3ª Girone A

G27 2ª Girone C – 3ª Girone D

G28 2ª Girone D – 3ª Girone C

Fase finale

Quarti di finale – 1° maggio

G29 1ª Girone A – Vincente G27

G30 Vincente G25 – 1ª Girone C

G31 Vincente G26 – 1ª Girone D

G32 1ª Girone B – Vincente G28

Semifinali – 2 maggio

G33 Vincente G29 – Vincente G31

G34 Vincente G30 – Vincente G32

Finali – 3 maggio

ore 16.00 Finale 3°-4° posto Perdente G33 – Perdente G34

ore 18.00 Finale 1°-2° posto Vincente G33 – Vincente G34

Le gare si disputano tra Venaria Reale e Tortona nei tre impianti Palestra Sport Club, PalaCamagna e Palasport Cittadella

Il Presidente della FIP Giovanni Petrucci, il Responsabile del Settore Giovanile Julio Trovato e il Presidente FIP Piemonte Gianpaolo Mastromarco sottolineano in modo concorde come le Finali Nazionali rappresentino il momento culminante della stagione giovanile, non solo sotto il profilo agonistico ma anche come tappa fondamentale nel

percorso di crescita delle atlete. Un evento che unisce competizione e valori educativi, capace di valorizzare il lavoro delle società e dei territori e di offrire un’esperienza significativa dal punto di vista tecnico, umano e formativo, contribuendo allo sviluppo complessivo del movimento cestistico italiano.