FIP PIEMONTE: Finale Nazionale Under 17 Femminile

Dal 27 aprile al 3 maggio 2026, Venaria Reale e Tortona ospitano la Finale Nazionale Under 17 Femminile Trofeo Roberta Serradimigni, uno degli appuntamenti più significativi della stagione cestistica giovanile italiana.
Un evento che rappresenta il punto di arrivo di un percorso di crescita tecnica e personale per le giovani atlete, inserito in un contesto che unisce competizione di alto livello e valori educativi fondamentali.
Le Finali Nazionali confermano il loro ruolo centrale all’interno del movimento, non solo come momento agonistico ma anche come esperienza formativa e di condivisione, capace di coinvolgere società, famiglie e appassionati provenienti da tutta Italia. La manifestazione si inserisce in un sistema sempre più strutturato e diffuso sul territorio, valorizzando le realtà locali e rafforzando il legame tra sport, crescita e comunità.
Venaria e Tortona diventano così per una settimana il cuore del basket giovanile femminile italiano, accogliendo le migliori 16 squadre del panorama nazionale, pronte a contendersi il titolo in un contesto di alto livello tecnico e organizzativo.
Le squadre partecipanti
A contendersi il titolo nazionale saranno 16 formazioni provenienti da tutta Italia, espressione dei migliori settori giovanili del movimento Club Basket Frascati, Faenza Basket Project, Basket Costa, Lupe San Martino,Sistema Rosa Pordenone, Umana Reyer Venezia, Libertas Moncalieri, BK Femminile Varese 95, Allianz BCC Derthona, SAP Alghero, Vis Rosa Ferrara, Jolly Basket Livorno, La Molisana Campobasso, Firenze Basketball Academy, GEAS Basket Academy, Futurosa Trieste
Composizione gironi e prime gare (1ª giornata – 27 aprile)
Girone A
G1 ore 10.00 Club Basket Frascati – Faenza Basket Project
G2 ore 12.00 Basket Costa – Lupe San Martino
Girone B
G3 ore 16.00 Sistema Rosa Pordenone – Libertas Moncalieri
G4 ore 18.00 Umana Reyer Venezia – BK Femminile Varese 95
Girone C
G5 ore 10.00 Vis Rosa Ferrara – SAP Alghero
G6 ore 12.00 Allianz BCC Derthona – Jolly Basket Livorno
Girone D
G7 ore 16.00 GEAS Basket Academy – La Molisana Campobasso
G8 ore 18.00 Firenze Basketball Academy – Futurosa Trieste
Formula e sviluppo del torneo
La fase a gironi si sviluppa su tre giornate, dal 27 al 29 aprile
2ª giornata
G9 Vincente G1 – Perdente G2
G10 Vincente G2 – Perdente G1
G11 Vincente G3 – Perdente G4
G12 Vincente G4 – Perdente G3
G13 Vincente G5 – Perdente G6
G14 Vincente G6 – Perdente G5
G15 Vincente G7 – Perdente G8
G16 Vincente G8 – Perdente G7
3ª giornata
G17 Perdente G1 – Perdente G2
G18 Vincente G1 – Vincente G2
G19 Perdente G3 – Perdente G4
G20 Vincente G3 – Vincente G4
G21 Perdente G5 – Perdente G6
G22 Vincente G5 – Vincente G6
G23 Perdente G7 – Perdente G8
G24 Vincente G7 – Vincente G8
Il 30 aprile sono in programma gli spareggi
G25 2ª Girone A – 3ª Girone B
G26 2ª Girone B – 3ª Girone A
G27 2ª Girone C – 3ª Girone D
G28 2ª Girone D – 3ª Girone C
Fase finale
Quarti di finale – 1° maggio
G29 1ª Girone A – Vincente G27
G30 Vincente G25 – 1ª Girone C
G31 Vincente G26 – 1ª Girone D
G32 1ª Girone B – Vincente G28
Semifinali – 2 maggio
G33 Vincente G29 – Vincente G31
G34 Vincente G30 – Vincente G32
Finali – 3 maggio
ore 16.00 Finale 3°-4° posto Perdente G33 – Perdente G34
ore 18.00 Finale 1°-2° posto Vincente G33 – Vincente G34
Le gare si disputano tra Venaria Reale e Tortona nei tre impianti Palestra Sport Club, PalaCamagna e Palasport Cittadella
Il Presidente della FIP Giovanni Petrucci, il Responsabile del Settore Giovanile Julio Trovato e il Presidente FIP Piemonte Gianpaolo Mastromarco sottolineano in modo concorde come le Finali Nazionali rappresentino il momento culminante della stagione giovanile, non solo sotto il profilo agonistico ma anche come tappa fondamentale nel
percorso di crescita delle atlete. Un evento che unisce competizione e valori educativi, capace di valorizzare il lavoro delle società e dei territori e di offrire un’esperienza significativa dal punto di vista tecnico, umano e formativo, contribuendo allo sviluppo complessivo del movimento cestistico italiano.