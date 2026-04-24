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GRANTORINO al derby con Crocetta per chiudere la regular season

I gialloblù chiudono la regular season con la sfida contro Don Bosco Crocetta: domani, sabato 25 aprile, palla a due alle 19 al PalaEinaudi
2 min
GRANTORINO al derby con Crocetta per chiudere la regular season

 

Si chiude con il derby contro Don Bosco Crocetta la stagione regolare di GRANTORINO in Serie B InterregionaleSabato 25 aprile il Palaeinaudi di Moncalieri ospiterà l'ultima giornata di ritorno con palla a due alle 19:00.

GRANTORINO è reduce da quattro vittorie consecutive e arriva al derby con la volontà di chiudere al meglio la prima fase del campionato. Con l'impresa sul campo della capolista Basketball Lucca i gialloblù si sono confermati come una delle squadre più in forma del momento. Se i playout sono una certezza, per i ragazzi di coach Comazzi resta ancora da definire l'accoppiamento del primo turno, in cui i gialloblù sfideranno una squadra del girone D. Una vittoria nel derby certificherebbe il 13° posto finale e darebbe a GRANTORINO un posizionamento migliore nel tabellone.

Anche Don Bosco Crocetta è già sicura dei playout. Dopo una striscia di cinque sconfitte consecutive, nelle ultime tre uscite la squadra di coach Maino si è ritrovata con due vittorie, superando Mens Sana e Olimpia Legnaia. Per puntare all'11° posto, i torinesi si affideranno da Villar Cristobo (14.5 punti di media) e Cellino (11.6 punti di media).

Le due squadre scenderanno in campo sabato 25 aprile alle 19:00 al Palaeinaudi di Moncalieri. Il match sarà trasmesso in streaming sul canale youtube di GRANTORINO Basketball Draft e sarà affidato alla direzione dei Sig.ri Dell'Accio Davide (primo arbitro) e Ghirardo Alessandro (secondo arbitro).

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